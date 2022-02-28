疫情影響龜山島賞鯨客遽減 明起3合1遊程優惠只要1千元

宜蘭龜山島冬眠3個月後將於明天開放，今天有群熱心人士先登島淨灘。去年因受疫情及天候影響，登島掉了7萬多人次，比前年少了將近一半，宜蘭縣賞鯨推廣協會為搶攻市場，連合船家業者推出「望您找龜」優惠專案，賞鯨、繞島、登島三合一遊程只要1000元，優惠到4月底。

交通部觀光局東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處今天結合縣政府環保局暨環保志工、頭城鎮公所、海巡署北部分署第一岸巡隊、頭城區漁會、宜蘭縣賞鯨推廣協會等單位，並號召「東北角之友」網友等共420位志工率先登島，參與228龜山島淨灘活動，以迎接明天龜山島開放的遊客。

管理處長馬惠達表示，龜山島周邊環境實施嚴格保護措施，3月1日至11月底開放觀光，每天對外開放1800名遊客登島，週三只開放學術研究，一般民眾不開放，而最高處的401高地，更是限制每日僅100個名額能登頂，因此生態環境、鯨豚資源豐富。由於龜山島實施人數總量管制，加上海洋陽光高溫、戶外空氣流通，並要求船家做好防疫工作，是戶外旅遊安心的好地方。

宜蘭縣賞鯨推廣協會總幹事簡明義說，去年受疫情影響，加上氣候等因素，開放天數少了55.5天，僅8萬9664人次，跟2020年的16萬1066人次相比，少了7萬多人次。為了吸引遊客、搶五倍劵商機，協會聯合12家船家業者推出「鯨」喜遊程，即日起至4月30日，凡使用「五倍劵」賞鯨、繞島、登島三合一行程只要1000元（原價1600元)，請大家把握難得的優惠。

管理處指出，相關龜山島賞鯨優惠及登島資訊請洽宜蘭縣賞鯨推廣協會03-9770606預約，或上東北角觀光資訊網及「東北角之友」Facebook粉絲專頁查詢。