228收假 公路總局盤點風景區7條省道路段易塞

今天是228連假第3日，預估將湧現返回工作地車潮，省道易壅塞路段包含台9線蘇花路廊及南迴公路、台61線鳳鼻及竹南路段、台1線水底寮路段、銜接國道的台18線中埔交流道及台86線國3關廟交流道等。

另外，觀光風景區易壅塞路段包含台2線東北角風景區、台3線大溪至慈湖路段及台9線礁溪路段等，請用路人隨時注意省道沿線資訊可變標誌（CMS）及幸福公路App所提供之即時路況資訊，避開尖峰時段及路段。

公路總局表示，昨天省道部分路段有車多或壅塞情形，包含重點路段台9線蘇花路廊、台61線北部路段，台65線接國3土城交流道、台74線臺中環線接國3(快官~成功、大里二~霧峰)、台18線中埔交流道及台86線接國3關廟交流道等路段，觀光風景區台2線淡水及萬里至大武崙、台3線大溪至慈湖及大湖、台14甲線清境農場及台21線日月潭等路段；