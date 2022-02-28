聽新聞
test
0:00 / 0:00
今天收假日高公局預估上午雪隧最塞 建議午前出發
今天是228和平紀念日連續假期收假日，高公局「國道路況預報達人」張譽耀說，今天0-5時平均交通量為6.3百萬車公里，為年平均平日（3.5百萬車公里）1.8倍；目前全國道路況皆大致正常，截至上午7時，交通量為9.2百萬車公里，預估今天交通量為110百萬車公里。截至上午7時，國5北向雪隧通過輛6424輛次，較去年同期減少13%。
高公局說，昨天全日交通量為114.8百萬車公里，為年平均平日（88百萬車公里）1.3倍，國5交通量為3.1百萬車公里，為年平均平日（2.6百萬車公里）1.2倍，昨日路況除國1北向新竹系統至湖口、國3北向關西至大溪於23時及國5北向頭城至坪林路段於今天凌晨1時逐漸紓解外，其餘路段於昨晚7時後恢復正常。
張譽耀說，今天相關疏導措施包括：14-21時國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城等交流道北向入口匝道高乘載管制、7-24時封閉國1埔鹽系統及國3西濱北向等交流道入口、單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控等。
他說，今天上午重點壅塞路段為國5北向宜蘭-坪林路段，下午重點壅塞路段將出現在國1北向西螺-埔鹽系統、南屯至后里、苗栗-湖口；國3竹山-中興、草屯-霧峰、關西-大溪；國5宜蘭-坪林；國6舊正-霧峰系統。建議西部國道南區北向用路人儘量上午出發、中區北向用路人儘量中午12時前出發；國5北向用路人建議上午前出發，節省寶貴時間。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言