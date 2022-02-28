今天收假日高公局預估上午雪隧最塞 建議午前出發

今天是228和平紀念日連續假期收假日，高公局「國道路況預報達人」張譽耀說，今天0-5時平均交通量為6.3百萬車公里，為年平均平日（3.5百萬車公里）1.8倍；目前全國道路況皆大致正常，截至上午7時，交通量為9.2百萬車公里，預估今天交通量為110百萬車公里。截至上午7時，國5北向雪隧通過輛6424輛次，較去年同期減少13%。

高公局說，昨天全日交通量為114.8百萬車公里，為年平均平日（88百萬車公里）1.3倍，國5交通量為3.1百萬車公里，為年平均平日（2.6百萬車公里）1.2倍，昨日路況除國1北向新竹系統至湖口、國3北向關西至大溪於23時及國5北向頭城至坪林路段於今天凌晨1時逐漸紓解外，其餘路段於昨晚7時後恢復正常。

張譽耀說，今天相關疏導措施包括：14-21時國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城等交流道北向入口匝道高乘載管制、7-24時封閉國1埔鹽系統及國3西濱北向等交流道入口、單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控等。