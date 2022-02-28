假期最怕碰到...出門旅遊10地雷 冠軍根本台灣人噩夢

別讓雷事破壞出遊好心情！

告別農曆春節假期，台灣人瘋狂敲碗的二二八連假也即將到來！準備好要和親朋好友去哪裡放風旅行了嗎？不論是選擇爬山踏青，還是開車到東部來趟放鬆之旅，都能舒緩上班疲勞的身心靈，不過若是旅途中遭遇突發狀況，原本出遊的好心情也會跟著大打折扣！

今天《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》為你整理網友討論旅行時最討厭遇到的10種情況，想要避免出門就踩雷，這篇文你一定要趕快收藏！

image source:示意圖／pexels

No.10 車子開到一半拋錨故障

許多人都曾遇過開車出門旅行，結果半路車子突然拋錨，或是引擎故障燈亮起等狀況，不僅行程因此被耽誤，甚至適逢連假或週休六日，還會面臨找不到車行幫忙維修的窘境。

想要避免出遊時車子故障掃興，建議出發前一定要做好例行檢查，包含引擎副水箱冷卻水量、引擎潤滑油是否合乎標準，輪胎深度也要大於0.2公分，才能確保行車安全，降低臨時故障機率。

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No.9 親友託買伴手禮

規劃連假出遊總是讓人既興奮又期待，不過若是街頭巷尾的人都知道你要去旅行，總會有幾位親友拜託你幫忙代買當地的伴手禮或紀念品，原本開心的旅遊可能因此變成跑腿之旅。

遇到親友想請你代購名產時，不妨衡量行程與自身能力後，再決定是否答應對方，另外在旅遊途中也不要太高調曝光自己的行程，以免成為大家眼中的代購王喔！

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No.8 貴重物品不翼而飛

出門在外最擔心的莫過於手機、錢包等貴重物品不翼而飛！儘管多數手機擁有定位系統，但若是不小心遺失或被有心人士偷走，手機裡的使用者個資與信用卡等重要資料外洩，後果恐不堪設想！

若是要避免在旅途中掉東掉西，除了在離開觀光景點前養成習慣檢查貴重物品是否帶齊，人潮擁擠的地方也可將後背包移至胸前，確保扒手沒有機會可以對你下手行竊。

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No.7 睡過頭導致行程耽誤

出去玩最忌諱的事情必定有「睡過頭遲到」！就算出發前一日再三叮嚀要記得設鬧鐘、早睡早起，還是會有害群之馬睡太晚導致行程延誤，如果是跟團旅遊還會因此敗壞興致，最後對整趟旅程僅留下負面印象。

為確保旅遊景點都能玩得盡興又順利，出門前一天盡可能避免外出行程，並預留時間整理行李，確保自己擁有足夠睡眠時間，才能在隔天的旅途中精神奕奕，還能與家人朋友們留下美好難忘的回憶！

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No.6 旅伴太雷幫不上忙

俗話說「在家靠父母，出外靠朋友」，好的旅伴帶你上天堂，但是「事前都可以、事後狂抱怨」的旅伴也會讓人嚇到敬而遠之，若是出門不動手幫忙，只會在旁邊出一張嘴，更是會被大家直接歸類為「拒絕往來戶」。

但是要如何避開超雷旅伴呢？不僅自己要以身作則，在行前積極參與規劃討論、減少責罵與抱怨，平時透過與旅伴的互動相處，也能得知身邊的人會不會是適合與你上山下海的夥伴喔！

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No.5 旅遊景點人山人海

連假出門旅行總會擔心遇到滿山滿谷的出遊人潮，特別是觀光旅遊勝地、熱門拍照打卡景點更容易被觀光客擠得水泄不通，不僅拍美照要避開路人背景牆，甚至連移動都是難上加難，還沒走完行程卻早已興致缺缺。

若不想人擠人玩景點，建議在規劃行程前可事先做功課，避開熱門時段入場，不僅避免群聚染疫風險，也能確保在過程中能夠玩得盡興，帶著滿滿的收穫快樂返家！

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No.4 旅途中臨時受傷、生病

出門旅行讓你獲得不少驚喜，但難免會有意料之外的事情發生，例如因為水土不服生病、暈車導致身體不適，甚至不小心跌倒受傷等，突如其來的插曲也會讓人措手不及，不得不中斷原本安排好的旅程。

雖然受傷、生病無法事先預測，不過在有備無患的前提下，可以根據個人狀況攜帶常備用藥，包含暈車藥、普拿疼、OK繃等，緊急時也可向醫療單位求助，確保自己的健康與安全。

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No.3 開車用導航還是迷路

隨時代發展，一般汽車內都會配有導航儀器，雖然相比以往使用紙本地圖來得精確，不過偶爾還是會有臨時狀況發生，像是不小心開到鄉間小路，或是路線重疊，駕駛不知道要上匝道還是走下方平面道路。

想要避免使用導航卻意外迷路，在行前準備時可以事先查詢開車路線，或是利用手機Google Maps相關軟體導航，確保地圖能夠即時更新，並透過GPS定位系統追蹤所在位置。

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No.2 塞車塞到懷疑人生

週末假期出遊都會讓不少人直呼「超害怕遇到塞車」！平時上下班車水馬龍的車潮已經讓上班族膽怯，若是連美好的連假也碰上塞車，再加上國道時常配合實施高乘載管制，真的會讓人「塞車塞到懷疑人生」，不曉得什麼時候才能抵達目的地。

想要避開塞車的困擾，可下載「高速公路1968」APP，上面提供從北到南的即時分區路況，還能依照你的行程規劃最短路徑或最短時間，也能即時偵測GPS定位，讓你能夠快速了解前方路況，順利擺脫出遊就大塞車的煩惱！

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No.1 天公不作美大雨下不停

台灣因屬季風氣候，加上地理位置四面環海，氣溫與對流旺盛的情況下，降雨變成民眾生活日常的一部分，特別是2022年1、2月台北僅6天沒下雨，基隆甚至平均單日只有26秒的日照時間，也讓不少網友大嘆「在台灣出門想要擁有好天氣怎麼這麼難」！



如果不想在出遊的時候「雨神同行」，建議出發前可以先和旅伴討論雨備方案，多選擇室內場所活動，出發前一週也要記得關注氣象預報，另外也可隨身攜帶雨具，避免突如其來的豪大雨澆熄你出去玩的好心情！

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【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】



分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2021年02月23日至2022年02月22日，共1年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『旅遊雷事』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」