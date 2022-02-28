未來一周天氣變化快 氣象局曝北台灣下一波降溫時間點

中央氣象局說，未來一周天氣變化較快，期間有兩波冷空氣南下，影響約一至兩天，東北季風增強之時，北台灣高溫將略降，其他區域感受並不明顯，中南部需留意日夜溫差大；降雨以迎風面為主，中南部水氣較少；東北季風影響期間，澎湖箱網等海水養殖產業注意防範寒害。

今天東北季風開始減弱，風向轉為東南至偏南風，整體高溫比今天持續回升，西半部日夜溫差大，各地大多為多雲到晴，僅迎風面東半部地區及北部山區有零星短暫雨；西半部及東北部清晨低溫約14至16度，花東約17至18度，沿海空曠地區及近山區的平地可能較低一些；白天西半部大多陽光普照，舒適溫暖，特別在中南部地區更加暖和；高雄以北及東半部約24至27度，屏東可達29度左右。

此外，清晨恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門易有較強陣風，海邊活動注意安全；夜晚清晨西半部地區及澎湖、金門、馬祖易有局部低雲或霧影響能見度，行車用路注意交通安全，離島交通往返多留意航班資訊。

明天東北季風減弱，台灣附近吹起東南風，整體高溫回升，溫暖而舒適，西半部日夜溫差大；由於水氣不多，各地大多為多雲到晴，僅東半部地區和北部山區有零星降雨。

周三東北季風再增強，周四東北季風影響，北部及東北部天氣又轉涼，高溫回到20度左右，中南部日夜溫差仍較大；迎風面的北部及東半部地區有局部短暫雨，周四中部山區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

周五東北季風減弱，北台灣氣溫又逐漸回升；降雨縮減為東半部地區及北部山區，其他地區為多雲到晴。

周六、周日另一東北季風再增強，北台灣天氣又轉涼；降雨範圍以北部及東半部地區的局部短暫雨為主，其他地區為多雲到晴。

今天、明天及3月4日夜晚清晨西半部地區及澎湖、金門、馬祖易有局部低雲或霧影響能見度，交通往返多留意路況及航班資訊。

3月7日至9日東北季風影響，北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲；時序進入春季，天氣變化快速，隨時留意最新氣象資訊。

●2月28日至3月6日逐日天氣：

2月28日至3月1日舒適、溫差大、易有霧；西半部、澎金馬，留意霧或低雲影響交通。2月28日收假日：各地大多晴暖、天氣穩定，西半部注意日夜溫差大。3月1日東部、北部山區零星短暫雨，其他地區多雲到晴。

3月2日至3月3日迎風面水氣增多，北、東略轉涼。北、東部雲量增多，偶局部短暫雨；其他地區多雲到晴。

3月4日氣溫略回升、留意霧；東半部、北部山區局部短暫雨，其他地區多雲到晴，西半部、澎金馬留意霧或低雲影響交通。

3月5日後涼空氣再訪，又降雨、轉涼；周六北台灣即降溫、周日各地皆有涼意。北、東部短暫雨，其他地區多雲。