不斷更新／收假日國5「紫爆」大塞車恐到晚上8時、雪隧回堵5.5公里

（15:10更新）

下午3時4分國1南向369公里處事故，占用內+中+外車道，後方回堵約3公里，高公局呼籲駕駛人小心行駛，勿觀望而影響行車安全。

國5北返路段持續塞車「紫爆」，造成嚴重回堵。國6北山-國姓西向路段同樣「紫爆」、時速只有11公里。

另外，國3高原-龍潭北向路段、國1新竹系統-湖口北向路段、國3竹南-西濱北向路段、國1豐原-台中系統北向路段都壅塞，走走停停，時速低於40公里。

（14:35更新）

高速公路局說，下午2時27分國6西向17.9公里處，5輛小客車追撞事故，占用內線，回堵2公里。

國5北返持續壅塞，時速低於40公里。國5北上主線雪隧回堵5.5公里；各入口排隊：頭城(台9)2公里、頭城(宜4)2公里、宜蘭2公里、羅東2公里、蘇澳1公里。

（13:50更新）

國5宜蘭-頭城北向路段「紫爆」，時速只有19公里。頭城-坪林交控北向路段也低於40公里。國5主線雪隧北上回堵5.5公里；各入口排隊：頭城(台9)2公里、頭城(宜4)1.5公里、宜蘭2公里、羅東2公里、蘇澳0.5公里。

國道1號北向民雄至大林車多，請駕駛人提前避開壅塞路段改道行駛，行經車多路段保持行車安全距離，小心行駛。

截至上午11時，國道全線交通量為27.3百萬車公里，預估今天交通量為110百萬車公里。

（12:25更新）

國5宜蘭-頭城北向路段「紫爆」，時速只有19公里。頭城-坪林交控北向路段也低於40公里。國5北上回堵長度：主線雪隧4.5公里。各入口排隊：頭城(台9)2公里、頭城(宜4)1.5公里、宜蘭2公里、羅東2公里、蘇澳1公里。

高公局說，上午11時58分國1北向251.4公里處，發生7輛自小客車追撞事故，占用中間+內側車道，進行拖吊處理中，回堵約3公里。請駕駛人提前避開壅塞路段改道行駛，行經事故路段勿觀望而影響行車安全。

（11:20更新）

國5宜蘭-坪林北向路段車多壅塞，時速最低24公里。國5北上主線雪隧回堵4公里，各入口排隊：頭城(台9)2公里、頭城(宜4)0.5公里、宜蘭1.5公里、羅東2公里、蘇澳0.5公里。

（10:00更新）

國5雙向出現車潮，宜蘭-頭城北向路段車多壅塞，時速41公里；頭城-坪林交控北向路段更壅塞，時速只有36公里。國5北上雪隧回堵2公里，宜蘭入口排隊0.5公里、羅東入口排隊1公里。

高公局國道路況預報員張譽耀說，截至上午9時，國道全線交通量為16.1百萬車公里，預估本日交通量為110百萬車公里。截至上午9時，國5北向雪隧通過量為1萬395輛次，較去年同期減少8%。

他說，今天國道車潮以北返為主，國1北向的苗栗至湖口路段，以及國3北向的關西至大溪路段，大約下午3時以後會有北返車潮，大約到晚上7、8時以後才會逐漸紓解。

另外針對國5北向車多的部分，張譽耀說，車多情形會持續到晚上7、8時以後才會逐漸紓解。

（8:40更新）

今日是和平紀念日連續假期收假日，目前全國道路況皆大致正常，高速公路局說，截至上午7時，交通量為9.2百萬車公里。

昨天全日交通量為114.8百萬車公里，為年平均平日（88百萬車公里）之1.3倍，國5交通量為3.1百萬車公里，為年平均平日（2.6百萬車公里）之1.2倍，昨天路況除國1北向新竹系統至湖口、國3北向關西至大溪於23時及國5北向頭城至坪林路段於今天凌晨1時逐漸紓解外，其餘路段於19時後恢復正常。

至於今日0-5時平均交通量為6.3百萬車公里，為年平均平日（3.5百萬車公里）之1.8倍；預估今天交通量為110百萬車公里。

高速公路局預判上午重點壅塞路段為國5北向宜蘭-坪林路段，下午重點壅塞路段將出現在國1北向西螺-埔鹽系統、南屯至后里、苗栗-湖口；國3竹山-中興、草屯-霧峰、關西-大溪；國5宜蘭-坪林；國6舊正-霧峰系統，建議西部國道南區北向用路人儘量於上午9時前出發、中區北向用路人儘量於中午12時前出發；國5北向用路人建議於上午9時前出發

相關疏導措施包括：14-21時國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城等交流道北向入口匝道高乘載管制、7-24時封閉國1埔鹽系統及國3西濱北向等交流道入口、單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控等。

（7:25更新）

今天是和平紀念日連續假期收假日，目前國道各路段交通大致順暢。高速公路局預估國道交通量為110百萬車公里，為平日年平均（88百萬車公里）的1.3倍，其中北向交通量可達60百萬車公里，為平日年平均的1.4倍。

高公局預判今天上午重點壅塞路段，將出現在國5北向宜蘭-坪林；下午重點壅塞路段則為國1北向苗栗-湖口、南屯-后里、西螺-埔鹽系統；國3北向關西-大溪、草屯-霧峰、竹山-中興；國5北向宜蘭-坪林；國6西向舊正-霧峰系統，建議西部國道南區北向用路人儘量於上午9時前出發、中區北向用路人儘量於中午12時前出發；國5北向用路人建議於上午9時前出發。