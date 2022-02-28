高溫上看31度 吳德榮：周三桃園以北及東部短暫雨

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今明兩天各地晴朗穩定，東半部偶有零星短暫降雨的機率；氣溫再升，北部、東部高溫升至28度左右、中南部更達30度以上，各地白天微熱早晚涼、日夜溫差大，西半部清晨易有輻射霧，注意行車安全。北部12至28度，中部12至30度，南部13至31度，東部13至28度。

周三小股東北風增強，桃園以北及東半部有局部短暫降雨，新竹以南晴朗穩定；冷空氣很弱、氣溫略降，北台灣轉涼，中南部舒適微熱、早晚涼。

吳德榮說，周四東北風減弱，天氣好轉為西半部晴時多雲，東半部仍有局部短暫降雨；周五各地晴朗穩定，東半部偶有零星短暫降雨的機率；周四、周五氣溫回升，皆是白天微熱、早晚涼，日夜溫差大的天氣，西半部清晨易有輻射霧發生，注意行車安全。

吳德榮表示，周六、周日另一波東北季風南下，北部及東半部轉有局部短暫雨，中南部不受影響；冷空氣的模擬強度，模式仍在調整，應持續觀察。