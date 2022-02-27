國道深夜塞爆龜速！國5時速10公里、多路段紫爆紅爆

今天和平紀念日連假第二天，各地天氣溫暖晴朗，不少人趁機開車出遊，根據即時路況顯示，深夜近10時國道仍塞爆，不少路段呈現「紫爆」、「紅爆」，時速在10、20多公里左右，用路人龜速前進。

高公局即時路況顯示，晚上10時左右，國5北向宜蘭—頭城時速僅10公里，國3北向沙鹿—中港系統、國1新竹系統—新竹時速都不到20公里。另外，國1竹北—湖口服務區、國1大華系統—五堵時速也不到25公里。

高公局預估，明天收假日國道將湧現北返車潮，國道交通量約為110百萬車公里，為平日年平均88百萬車公里的1.3倍，建議西部國道南區北向用路人上午9時前出發、中區北向用路人中午12時前出發；國5北向用路人上午9時前出發。

明天國道共有8大地雷路段，主要集中在下午時段，國1西螺—埔鹽系統、南屯—后里、苗栗—湖口路段，以及國3竹山—中興、草屯—霧峰、關西—大溪，國6舊正—霧峰系統，行車時間都是平常的3至4倍；至於每逢連假必塞的國5，宜蘭—坪林路段將從上午9時一路塞到晚上8時，行車時間高達平常7倍。