聽新聞
test
0:00 / 0:00
寒流降雨農損破1.3億元 屏東損失最慘、芒果也重傷
受2月寒流等及連續降雨影響，造成農業災情，農委會農糧署、漁業署彙整各直轄市、縣市政府查報資料，截至2月27日下午5時，農業產物估計損失計1億3365萬元，
縣市受損情形，以屏東縣損失4788萬元、占36%為最多，其次是苗栗縣損失3366萬元、占25%，桃園市損失1882萬元、占14%，台中市損失1847萬元、占14%，新竹縣損失561萬元、占4%。
農產損失金額估計為1億3092萬元，農作物被害面積1324公頃，損害程度28％，換算無收穫面積371公頃，受損作物主要為改良種芒果，被害面積375公頃，損害程度33％，換算無收穫面積124公頃，損失金額3903萬元，其次為草莓、高接梨穗、韭菜及本地種芒果等。
另外，漁產損失估計損失金額273萬元，受損漁產主要為海鱺。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言