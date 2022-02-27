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寒流降雨農損破1.3億元 屏東損失最慘、芒果也重傷

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
大湖草莓災損嚴重，果園內被棄置的草莓堆積如一片紅毯。記者胡蓬生／攝影
大湖草莓災損嚴重，果園內被棄置的草莓堆積如一片紅毯。記者胡蓬生／攝影

受2月寒流等及連續降雨影響，造成農業災情，農委會農糧署、漁業署彙整各直轄市、縣市政府查報資料，截至2月27日下午5時，農業產物估計損失計1億3365萬元，

縣市受損情形，以屏東縣損失4788萬元、占36%為最多，其次是苗栗縣損失3366萬元、占25%，桃園市損失1882萬元、占14%，台中市損失1847萬元、占14%，新竹縣損失561萬元、占4%。

農產損失金額估計為1億3092萬元，農作物被害面積1324公頃，損害程度28％，換算無收穫面積371公頃，受損作物主要為改良種芒果，被害面積375公頃，損害程度33％，換算無收穫面積124公頃，損失金額3903萬元，其次為草莓、高接梨穗、韭菜及本地種芒果等。

另外，漁產損失估計損失金額273萬元，受損漁產主要為海鱺。

前五大受損農作物。圖／農委會提供
前五大受損農作物。圖／農委會提供

芒果 屏東縣 農委會 寒流 桃園 苗栗縣 台中市 新竹

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