明連假尾聲仍有短程出遊及收假潮 省道12大路段易塞

明天為和平紀念日連假最後一天，交通部公路總局表示，觀光風景區周邊路段仍有短程出遊車潮，省道主要幹道也會有返回工作地的車流出現，預估共有12大路段容易壅塞塞車，建議用路人行前查詢路況，以減少行車時間。

公路總局預估，明天觀光風景區周邊易塞路段，包括北部台2線東北角路段、台3線及台7線大溪至慈湖路段；中部台3線苗栗大湖路段、台14甲線霧社至清境路段、台21線日月潭周邊；南部台26線墾丁路段等；另省道包含北部鳳鼻至香山路段、中部台61線竹南路段、南部台9線南迴公路及台1線水底寮至楓港路段，以及東部台9線蘇花路廊。

公路總局表示，依據交通部中央氣象局天氣概況周報，明日西半部地區清晨與夜晚易有局部濃霧或低雲影響能見度，提醒用路人行經濃霧或能見度不佳路段時，應開啟頭燈（近光燈）、霧燈及危險警告燈，並減速慢行及加大行車安全距離，小心駕駛並避免變換車道。

公共運輸部分，公路總局表示，依據目前預售情形，西部國道客運尚有79.43%空位，東部國道客運尚有88.02%空位，如有搭乘需求民眾，可至各客運業者網站查詢。