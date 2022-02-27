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明收假國道8大地雷路段恐狂塞 高公局建議：這樣走最順

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
228連假首日，國道許多路段湧現車潮，其中國3南下土城到龍潭段均十分壅塞。記者潘俊宏／攝影
228連假首日，國道許多路段湧現車潮，其中國3南下土城到龍潭段均十分壅塞。記者潘俊宏／攝影

明天為和平紀念日連續假期收假日，將有北返收假車潮交通部高公局預估有8大地雷路段，多數集中在下午，但國5將從上午塞到晚上，行車時間是平常7倍，建議用路人避開尖峰時刻，以免塞在車陣當中。

明天國道8大地雷路段，分別是國1西螺—埔鹽系統、南屯—后里、苗栗—湖口路段，以及國3竹山—中興、草屯—霧峰、關西—大溪，國6舊正—霧峰系統，壅塞時間主要集中在下午時段，行車時間都是平常的3至4倍；至於每逢連假必塞的國5，宜蘭—坪林路段將從明天上午9時一路塞到晚上8時，行車時間高達平常7倍。

高公局建議，明天西部國道南區北向用路人盡量於上午9時前出發、中區北向用路人於中午12時前出發；國5北向用路人建議於9時前出發。預估明天國道交通量為110百萬車公里，為平日年平均88百萬車公里的1.3倍，其中北向交通量可達60百萬車公里，為平日年平均的1.4倍。

明日國道相關疏導措施包括，下午2時至晚上9時，國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城等交流道北向入口匝道高乘載管制，上午7時至晚上24時，封閉國1埔鹽系統及國3西濱等交流道北向入口、單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、凌晨0時至5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控等。

另外，今日下午2時36分於國1北向352.1公里處發生3輛小客車追撞事故，占用內側車道，於下午2時52分排除，造成後方車流回堵3公里。下午3時45分於國1南向312.1公里處發生3輛小客車追撞事故，占用內側車道，於下午4時17分排除，造成後方車流回堵6公里。下午4時3分於國3北向90.2公里處發生3輛小車追撞事故，占用內側車道，於下午4時26分排除，造成後方車流回堵3公里。

明日國道疏運措施。圖／高公局提供
明日國道疏運措施。圖／高公局提供

國道 高乘載管制 交通部 車潮 連假

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