一張圖看天氣！2波涼空氣來亂 冷暖迅速交替時間曝光

中央氣象局表示，未來一周天氣有著「初春的善變」，整體而言北部、東部地區晴雨交替，北台灣涼暖起伏；時序進入春季，冷暖空氣交替頻繁，未來一周受兩波涼空氣影響，北部、東部天氣每1至2日就有變化，乍暖還寒，中南部則要注意日夜溫差較大。

氣象局表示，2月28日、3月1日天氣舒適，溫差較大且容易有霧，西半部、澎金馬要留意霧及低雲影響交通，其中2月28日連假收假日，各地大多晴暖、天氣穩定，西半部注意日夜溫差大；3月1日東部、北部山區有零星短暫雨，其他地區多雲到晴。

3月2日、3月3日迎風面水氣增多，北部、東部略轉涼，雲量增多，偶有局部短暫雨，其他地區多雲到晴。

3月4日氣溫略回升、要留意霧，東半部、北部山區有局部短暫雨，其他地區多雲到晴，西半部、澎金馬要留意霧及低雲影響交通。