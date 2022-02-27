嚴重過敏救命針只能自費 醫學會擬爭取健保給付

現代社會「過敏兒」愈來愈多，若發生嚴重過敏反應，可能在短短幾秒內面臨呼吸、心跳停止等致命危險，必須在第一時間注射腎上腺素，才有機會撿回一命。台灣兒童急診醫學會理事長李建璋表示，美國的醫療保險與亞洲各國的健保都有給付一種安全注射器，讓相關病史的大人、小孩隨身攜帶，但台灣健保尚無給付，民眾自費購買一劑就要4500元，半年就要換一支新的，負擔沈重，希望能推動健保納入給付。

李建璋表示，他有一姪女住在美國德州，上幼稚園第一天，老師就請孩子們把「同學不能吃的食物」背起來，一間小小的幼兒園就有超過三分之一的孩子有嚴重食物過敏病史。在香港和台灣的流行病學資料也看到，近10年嚴重過敏反應的兒童快速增加，可能與都市化程度高，兒童在免疫發展關鍵其缺乏大自然微生物抗原刺激有關。

李建璋表示，當嚴重過敏反應發生，可能會氣喘、喉頭水腫導致呼吸困難，甚至會休克，血壓降太低、心跳停止，而且發生速度非常的快，幾秒到幾分鐘內就會昏倒，必須當場急救，注射腎上腺素，也就是俗稱的「強心針」。另外要注意的是，一部分的患者從急診回家後24小時內還會發生第二次過敏反應，會比第一次更嚴重，這時也必須急救。

李建璋表示，美國的私人醫療保險和亞洲有健保的國家，都已經將這個救命針納入給付，在台灣目前要自費，一支針要價4500元，效期只有半年，家長一年要為孩子準備兩支，一年要花9000元，負擔不小。數年前曾經提案希望納入健保，但當時以「台灣急診可近性高，沒那麼緊急需要」為由遭到否決，兒童急診醫學會今年希望再試一次。

台大醫院過敏免疫中心主任江伯倫表示，除了對食物藥物過敏，有些人去登山時被蜜蜂蟄到，也可能會發生過敏性休克，通常送醫才急救都來不及了，所以在美國都要求有過敏病史的大人小孩自備腎上腺素自動注射器。這是一種安全注射針劑，不需要稀釋，大人和小孩有固定劑量，每一針只能用一次，台灣也有這個藥，會建議有相關病史的大人小孩、登山隊領隊，都要準備一支在身邊。

李建璋表示，兒童急診醫學會3月12日將邀集兒童過敏氣管及風濕病醫學會、基層醫療協會、還有國內外相關專家，希望集思廣益，針對對於適應症及給付條件凝聚共識，如果有明確共識，就會再次提案申請健保新增給付。