開罰27萬元沒用？日月潭飄餿水臭味 又遭汙染成「陰陽海」

日月潭是熱門景點，春節期間卻有飯店因廢水處理不及，溢流潭區汙染水域，環保局重罰27萬元且要求改善，未料昨又再度上演，油汙廢水導致潭水濁黑、飄餿水惡臭，居民怒盼加強取締重罰，遏止類似情事一再發生，環保局已介入調查。

日月潭以湖光山色著稱，其全長約30公里的「環湖自行車道」更曾獲美國CNN旗下網站評選為「全球10大最美自行車道」，成當地旅遊最大亮點；未料，今年春節連假期間遭排廢油汙廢水，潭面浮著油汙且飄惡臭，令遊客傻眼、居民不滿。

經南投縣環保局調查，判定是油汙水域周邊某飯店因過年期間汙水量大，相關設備處理不及而溢流潭區，抽驗其放流口發現大腸桿菌也超標，依法開罰27萬元且要求改善，並將相關業者盤點其廢水及油脂處理設施，之後會派員了解查察。

只不過，環保局祭鐵腕開罰，並要求該飯店及其他相關業者改善廢水處理設備，不過半個月時間，就碰上228連假，而昨日月潭地區湧進約7萬人，又讓類似狀況再度上演，當地民眾反映，潭區昨又被汙染，不僅水面濁黑浮油，還飄惡臭。

當地居民表示，昨天下午3時許，突然聞到空氣中飄著刺鼻的餿水臭味，當下覺得不妙，直覺又像春節期間一樣恐又被排廢水，先是查看排水溝發現有黑色汙水流動，且注入日月潭域，潭面成了「陰陽海」，而被汙染水面「黑麻麻」一大片。

而因日月潭是國內外知名景點，遊客眾多，其水域更供應下游民生用水，近期卻一再發生遭廢水汙染的狀況，引發民眾不滿，盼環保局加強取締並改善；對此，環保局研判仍是飯店業者廢水造成，已盡速針對可疑業者進行現場稽查。

環保局表示，目前已介入調查，若為同一業者未改善造成，將再次重罰懲戒，也呼籲當地飯店、旅宿及餐飲業者落實確認其廢水處理設備效能，該局將全面稽查，後續也將協調工務單位加速清除潭區周邊水溝淤泥，避免底泥發臭持續影響潭域。