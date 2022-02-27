228連假出遊人潮聚集 大量人車擠爆陽明山

今天是228連假第二天，天氣晴朗穩定，不少民眾出外遊憩，2022陽明山花季上周開幕，除櫻花接力綻放，陽明山花鐘前還設有日本人氣三麗鷗明星雙星仙子打卡處，吸引許多人上山賞花，陽明山國家公園園區停車場也湧入大量人車潮，陽管處表示，活動期間有提供花季專車資訊及轉乘大眾運輸停車優惠，鼓勵民眾搭乘大眾運輸，賞花時也注意防疫規定。

2022陽明山花季以「花間春櫻」為主題，目前陽明山花鐘區及第二停車場的八重櫻已盛開，王陽明銅像區及噴水池區域的昭和櫻也在228連假接力綻放，預計觀賞期至3月上旬，此外，陽明山花鐘前還設有雙星仙子打卡處，讓民眾能與Kiki＆Lala合影，連假期間還有音樂會、香氛蠟燭手作DIY課程、花見尋寶趣等活動。

連假第二天，不少民眾與家人上山賞花、散步，享受多日雨後晴朗的天氣，陽明山國家公園園區內的二子坪停車場、小油坑停車場等就湧入大量車潮。陽管處表示，2022陽明山花季自2月17日至3月20日止，3月18日後由竹子湖及繡花球花季接力綻放至6月19日。

陽管處表示，活動期間均有提供124、130、131路花季專車，各花季專車、休閒公車資訊及即時動態可在大台北公車動態資訊網頁查詢。花季期間仰德大道例假日擴大實施交通管制，上山管制時間為早上7時至下午4時，下車管制時間為下午2時至晚間6時，管制對象為自用小客（貨）車。

陽管處指出，為鼓勵之眾搭乘大眾運輸上山，百齡高中及福林公園2處地下停車場提供轉乘公車上山民眾當日當次停車前3小時免費措施，民眾搭公車上山後，持該2處停車場停車票卡至陽明山公車總站、花鐘遊客服務中心、第二停車場或陽明山國家公園管理處等4處加蓋停車場優惠專用章即可享有優惠。