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連假看無尾熊賣萌 北市動物園再推繡球花、魯冰花

聯合報 / 記者潘才鉉／台北即時報導
「羽扇豆」有個大家熟悉的俗稱「魯冰花」。圖／台北市立動物園提供
「羽扇豆」有個大家熟悉的俗稱「魯冰花」。圖／台北市立動物園提供

每年春天的賞花季即將到來，台北市立動物園在也準備了美麗的繡球花壇和虎年造型草坡，動物園表示，除了繡球花外，花壇的外圈還有一簇簇「魯冰花」，歡迎民眾於228連假期間，來動物園賞花走春、搭貓纜登高望遠。

繡球花的綻放代表了春天的到來，它的花語是希望、美滿及團聚，園方此次在無尾熊館前，準備了數種顏色的繡球花襯著無尾熊壁畫供民眾盡情擺拍。

動物園表示，許多人以為的花瓣其實是形似花瓣的萼片，洋繡球萼片顏色會根據不同酸鹼值環境而變色，鹼性（pH7~8.5）花萼呈粉紅色、中性（pH7）花萼呈紅紫色，酸性（pH4~5）花萼呈青藍色。台灣因為酸性土壤與酸雨作用，繡球花大多自然成為藍色，不過栽種上因受台灣平地夏季高溫限制，非日常平地常見花卉，現多來自台灣技術高超的園藝苗圃於較冷涼地區所培育盆栽。

動物園表示，除了繡球花，花壇的外圈還有一簇簇色彩繽粉的「玉米」，植物名字叫羽扇豆，也是俗稱「魯冰花」，豆科的魯冰花根部有很好的固氮作用，地上部凋落後也可化作綠肥，讓周圍的植物生長更繁茂，這樣無私的精神就像母親一樣偉大，因此魯冰花也被稱為「母親花」。

動物園表示，另外，為了呼應農曆生肖虎年，在熱帶雨林區對面的草坡上，特別布置了大型的石虎意象草坡，歡迎民眾於228連假期間，來動物園賞花走春、搭貓纜登高望遠，順道拜訪貓空地區，將附近的景點和登山步道走透透，和家人好友一起共度美好的假期。

無尾熊館前，準備了數種顏色的繡球花襯著可愛的無尾熊壁畫供民眾盡情擺拍。圖／台北市立動物園提供
無尾熊館前，準備了數種顏色的繡球花襯著可愛的無尾熊壁畫供民眾盡情擺拍。圖／台北市立動物園提供
無尾熊奇奇：欣賞完漂亮的繡球花圃，你就會和我有一樣的表情哦（設計對白）。圖／台北市立動物園提供
無尾熊奇奇：欣賞完漂亮的繡球花圃，你就會和我有一樣的表情哦（設計對白）。圖／台北市立動物園提供

動物園 賞花 無尾熊

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