台灣燈會在高雄熱度倒吃甘蔗 今晚可望突破1000萬人次

為期一個月2022台灣燈會在高雄接近尾聲，228連假高雄好天氣，催出新一波賞燈人潮。高雄市副市長史哲說，愛河灣、衛武營雙主場帶入可觀賞燈人潮，累計到今晚為止，可望突破1000萬人次，在疫情籠罩下，撐住民生經濟，也有鼓舞人心作用。

2023台灣燈會將在台北市舉行，台北市副市長蔡炳坤率領的觀摩團今天以抵達高雄，明晚將接燈，這也是暌違23年後，台灣燈會重回首都。這一次台灣燈會在高雄創造出新燈會模式，包含1500架無人機展演、造成搶購的虎尾燈等，被認為形成「高雄障礙」，明年重返台北，如何創新、突破讓人耳目一新，對主辦城市形成不小壓力。

「市長率領市政團隊守住疫情是關鍵！」史哲坦言，2月1日大年初一台灣燈會登場時，高雄疫情還在燒，不敢賣力宣傳，無人機展演不敢飛，一切充滿變數，策畫團隊心中難免覺得苦悶、不安，畢竟忙了一整年，就是希望好好呈現，在市長陳其邁領軍下，高雄本土疫情穩住了，燈會一系列節目、展演倒吃甘蔗，主辦單位推出一波波巧思、創意，也讓燈會延續熱度。

這次台灣燈會有不少紀念商品引發話題，虎尾燈是代表作。史哲說，不只人氣紅不讓的虎尾燈，和全聯合作推燈塔銅鑼燒、和全家便利超商推燈會咖啡杯、和台啤合推燈會啤酒、和台鹽推燈會礦泉水，各有擁護者。史哲說，台灣燈會在高雄，能見度是全台灣，將城市品牌形象宣傳發揮得淋漓盡致。