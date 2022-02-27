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台灣燈會在高雄熱度倒吃甘蔗 今晚可望突破1000萬人次

聯合報 / 記者王慧瑛／高雄即時報導
這次台灣燈會有不少紀念商品引發話題，虎尾燈是代表作。記者王慧瑛／攝影
這次台灣燈會有不少紀念商品引發話題，虎尾燈是代表作。記者王慧瑛／攝影

為期一個月2022台灣燈會在高雄接近尾聲，228連假高雄好天氣，催出新一波賞燈人潮。高雄市副市長史哲說，愛河灣、衛武營雙主場帶入可觀賞燈人潮，累計到今晚為止，可望突破1000萬人次，在疫情籠罩下，撐住民生經濟，也有鼓舞人心作用。

2023台灣燈會將在台北市舉行，台北市副市長蔡炳坤率領的觀摩團今天以抵達高雄，明晚將接燈，這也是暌違23年後，台灣燈會重回首都。這一次台灣燈會在高雄創造出新燈會模式，包含1500架無人機展演、造成搶購的虎尾燈等，被認為形成「高雄障礙」，明年重返台北，如何創新、突破讓人耳目一新，對主辦城市形成不小壓力。

「市長率領市政團隊守住疫情是關鍵！」史哲坦言，2月1日大年初一台灣燈會登場時，高雄疫情還在燒，不敢賣力宣傳，無人機展演不敢飛，一切充滿變數，策畫團隊心中難免覺得苦悶、不安，畢竟忙了一整年，就是希望好好呈現，在市長陳其邁領軍下，高雄本土疫情穩住了，燈會一系列節目、展演倒吃甘蔗，主辦單位推出一波波巧思、創意，也讓燈會延續熱度。

這次台灣燈會有不少紀念商品引發話題，虎尾燈是代表作。史哲說，不只人氣紅不讓的虎尾燈，和全聯合作推燈塔銅鑼燒、和全家便利超商推燈會咖啡杯、和台啤合推燈會啤酒、和台鹽推燈會礦泉水，各有擁護者。史哲說，台灣燈會在高雄，能見度是全台灣，將城市品牌形象宣傳發揮得淋漓盡致。

日前無人機展演出現訊號干擾，圖形無法完整呈現，操作團隊英特爾人員透露，在世界各地演出，從沒遭遇如此嚴重干擾，市府及警方目前尚未找到「惡意干擾」源頭，據了解，要能有產生干擾能耐，須握有強大功率、全頻率掃描等，不排除是有國安背景者，一切還在追查中。

高雄市副市長史哲說，愛河灣、衛武營雙主場帶入可觀賞燈人潮，累計到今晚為止，可望突破1000萬人次，在疫情籠罩下，撐住民生經濟，也有鼓舞人心作用。本報資料照片
高雄市副市長史哲說，愛河灣、衛武營雙主場帶入可觀賞燈人潮，累計到今晚為止，可望突破1000萬人次，在疫情籠罩下，撐住民生經濟，也有鼓舞人心作用。本報資料照片

台灣燈會 疫情 北市

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