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苗栗草莓災損逾3千萬元 陳吉仲勘災啟動現金救助

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
31歲青農林康鵬種草莓6分多，草莓水傷受災，損失數十萬元。記者范榮達／攝影
31歲青農林康鵬種草莓6分多，草莓水傷受災，損失數十萬元。記者范榮達／攝影

2月低溫加大雨不斷，重創苗栗縣草莓2期花果，災損逾3000萬元，農委會主委陳吉仲今天勘災，立即啟動農業天然災害現金救助1公頃9萬元，並指示盡速盤點冷藏空間，消化大量無處可去的草莓加工果，降低農友的損失。

苗栗縣政府查報這波草莓災損，全縣160.02公頃，災害率5成以上，損失3200多萬元，其中大湖鄉最嚴重，損失約1560萬元，陳吉仲、農糧署北區分署副分署長林美華等人，今天上午由縣長徐耀昌、立委陳超明、徐志榮、大湖鄉長胡娘妹等人陪同勘災。

農友紛紛向陳吉仲等人訴苦，31歲青農林康鵬種草莓6分多，大雨正值草莓2期花結果，皮薄容易水傷，有些果實連加工都沒有辦法，心血都泡湯，損失數十萬元，還有農友表示農會冷藏設備苗飽和，草莓加工果無處可去，另外，草莓葉枯病、角斑病，及葉蟎蟲害，農友很困擾，希望提供健康草莓，及輔導安全用藥，派駐植物醫生。

陳吉仲表示，今天勘災後，將立即啟動現金救助，每公頃9萬元，且考量人工、肥料等成本增加，農委會將研擬調高各種農作物的救助標準，此外，請農糧署立即盤點附近食品加工廠等場所有冷藏設備，提供草莓加工果儲藏，減少農民的損失，並盡快恢復正常生產。

他說，行政院今年、明年編列有上百億元的農產品冷鏈計畫相關經費，請縣府、縣農會盤點空間設置，可以有效運用調節產銷照顧農民，農委會苗栗區農業改良場並有草莓服務團隊編組，成員包括農委會動植物防疫檢疫所等，可以輔導農民安全用藥、生物防治等，讓草莓安全好吃，價格還會更好。

苗栗縣草莓災情嚴重，農委會主委陳吉仲等人今天到大湖鄉勘災。記者范榮達／攝影
苗栗縣草莓災情嚴重，農委會主委陳吉仲等人今天到大湖鄉勘災。記者范榮達／攝影
31歲青農林康鵬種草莓6分多，草莓水傷受災，損失數十萬元。記者范榮達／攝影
31歲青農林康鵬種草莓6分多，草莓水傷受災，損失數十萬元。記者范榮達／攝影
苗栗縣草莓災情嚴重，農委會主委陳吉仲等人今天到大湖鄉勘災。記者范榮達／攝影
苗栗縣草莓災情嚴重，農委會主委陳吉仲等人今天到大湖鄉勘災。記者范榮達／攝影

草莓 農委會 陳吉仲

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