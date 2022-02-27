午後多處省道車多壅塞 熱門風景區停車率已達70%

今天是和平紀念日連假第二天，交通部公路總局預估，中午過後將有車多或壅塞路段，觀光風景區包含北部台2線、台2乙線淡水，台2線東北角、台3線大溪至慈湖，中部台3線苗栗大湖、台21線日月潭周邊及台14甲線霧社至清境農場，南部台26線墾丁路段等；銜接國道部分，包含台74線台中環線接國3、台18線中埔交流道路段及台86線國3關廟交流道等。

此外，目前已有多處觀光風景區停車場停車率達70%以上，包含北部台2線萬里至大武崙、台9甲線烏來，中部台14甲線清境農場、台21線日月潭，南部阿里山森林遊樂區，及東部台2線蘭陽博物館、台8線天祥及太魯閣。

公路總局表示，今日截至中午12時止，省道主要幹道、觀光景區及銜接國道部分路段陸續出現車多、壅塞情形，包含北部台2線紅樹林路段、台2線萬里至大武崙、台9線碧潭路段至青潭溪路段、台61線鳳鼻隧道北口路段至竹港橋路段及台65線土城接國3路段。

另外還有中部台74線接國3路段、台14甲線霧社至清境農場及台21線日月潭路段，南部台3線古坑至梅山路段、台18線中埔路段、台19甲線關廟路段、台86線關廟接國3路段及東部台9線蘇花公路，用路人行經上述路段時，應耐心駕駛並注意行車路況。