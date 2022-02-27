連7天送銷魂炊粉！「大師兄銷魂麵舖」首度插旗新竹

繼於高雄SKM Park開設分店後，「大師兄銷魂麵舖」將於3月4日首度插旗新竹，進駐大魯閣湳雅廣場，讓風城居民也能品嚐到招牌的麻辣拌麵。為慶祝新店開幕，首7日還會有限量優惠，每日前30名顧客，將可獲贈「銷魂肉燥炊粉」。

大師兄銷魂麵舖以麻辣拌麵最為招牌，其關鍵的「秘製辣油」，標榜使用辣椒與數十種中藥材、蔬果熬製8小時而成，為拌麵增添辛香醇味，同時再搭配上不同的肉品、湯頭組合，推出有麻辣牛肉片＋銷魂麵、清燉牛筋＋牛肉片＋銷魂麵、銷魂麻辣牛三寶特餐、銷魂清燉牛三寶特餐等不同的組合。店內並提供麻辣鴨血、豆腐、滷豆皮等多種小菜。

目前大師兄銷魂麵舖在雙北、桃園、台南、高雄等地均有門市。即將開幕的新竹大魯閣湳雅廣場店，將為品牌第11間門市，店內也會維持一貫的設計語彙，採用原木材質、幾何圖案作為主要元素。為慶祝新店開幕，3月4日至3月10日期間，每日前30名消費顧客，可獲贈「銷魂肉燥炊粉（3入）」1盒，共計將送出210盒，藉此呼應新竹居民的期待。