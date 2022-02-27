228連假景點湧人潮 北市貓空、士林官邸「亮紅燈」

228連假台北炎陽高照，各地迎來旅遊人潮，台北市觀光傳播局監控16處觀光景點，累積至中午12點已有不少景點亮起紅燈，民眾可參考警示燈號選擇合適的出遊時間；另外，連假期間觀光景點及商圈周邊停車，維持原周日收費的路邊停車格。

觀傳局建置「台北旅遊人潮警示燈號系統」，提供16處熱門景點的人潮燈號，分別為紅燈「人潮擁擠」、黃燈「人潮略多」及綠燈「人潮正常」，景點包含西門町商圈、信義商圈、陽明公園、松山文創園區、古亭河濱公園花海、貓空、士林官邸公園「白石湖及竹子湖」等景點。

根據台北旅遊人潮警示燈號系統顯示，中午12點已有不少景點亮起紅燈，像是貓空、士林官邸、竹子湖、內湖陽明公園及白石湖等自然生態為主的景點均顯示紅燈，民眾可依警示燈號選擇合適的出遊時間，並參考周邊即時交通路況、周邊停車場剩餘車位等資訊。

另外，台北市停車管理工程處提醒，26日起至28日，為維持觀光景點及商圈周邊停車秩序，原周日收費的路邊停車格，如西門商圈、光華商圈、美麗華商圈、木柵動物園、士林觀光景點之周邊道路等，仍配合各商圈營運時間維持每日收費，其餘收費路邊停車格均暫停收費，民眾可由現場收費牌面來檢視該路段是否屬周日收費路段。