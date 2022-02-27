快訊

名嘴忘記歸還YouBike 看到金額崩潰「都可以買一台了」

烏俄可能選在2日進行第二次談判 地點曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

228連假第二天出遊車潮多 下午將出現北返車流

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導
228連假第二天，出遊車潮多，宜蘭清水地熱遊憩區啟動車流總量管制中，停車場「一出一進」排隊等進園，建議用路人可以先到其他景點玩。 圖／警方提供
228連假第二天，出遊車潮多，宜蘭清水地熱遊憩區啟動車流總量管制中，停車場「一出一進」排隊等進園，建議用路人可以先到其他景點玩。 圖／警方提供

228連假第二天，出遊車潮多，上午時段國5尚未出現壅塞，預計下午除了國5以外，蘇花改也會逐漸出現北返車流；另外，宜蘭清水地熱遊憩區遊客湧入園區，啟動園區車流總量管制中，停車場「一出一進」，建議用路人彈性調整行程至其他景點遊玩。

縣警察局部署警力加強維護交通，警方表示，午後國5及蘇花路廊將陸續湧現北返車潮，壅塞情形恐持續至深夜，請用路人事先規劃行程，如無法避開易壅塞時段，可改搭公共運輸或改走台9線及台2線替代道路，也可利用夜間0-5時國道全線暫停收費時段避開尖峰車潮。

另外縣警局也提醒，今、明兩天下午2時到晚上9時，蘇澳至頭城北向各入口實施高乘載管制；明天中午12時到傍晚6時，蘇花路廊雙向禁止21公噸以上大貨車通行、蘇花改雙向路肩開放大客車行駛，請用路人注意管制措施。

今天下午國5及蘇花改會逐漸出現北返車流。圖／警方提供
今天下午國5及蘇花改會逐漸出現北返車流。圖／警方提供

車潮 蘇花路廊

延伸閱讀

連假出遊車潮湧現國道 今下午避開7大地雷路段

連假人潮聚集 彰化肉圓、爌肉飯小吃名店現排隊人龍

少女和奶奶228連假遊台北 小黃司機涉載走行李半小時

花蓮重要道路交通順暢 公總預估下午現北返車流

相關新聞

330處掛蛋 蔡總統選舉政見「一學區一日照」4成未達標

蔡英文總統選舉政見「一學區一日照」，盼二○二四年全面達標，衛福部最新的布建狀況，全國八一四處國中學區，仍有三百卅處學區掛...

最美區間車 引爆中南部月台停車之亂

有「最美區間車」之稱的ＥＭＵ九○○型電聯車，去年四月投入北部營運，年底駛進中南部，如今卻爆發「停車標之亂」，每個車站月台...

隱形牙套必看懶人包 這3點別忽略

牙齒是門面，一口白皙漂亮的牙齒，給人舒服親切又自信的感覺，對於形象更是大加分，牙齒矯正儼然成為愛美風潮下的全民運動。從早期的傳統鋼牙妹，到現在討論度超高的隱形牙套矯正，兩種矯正方式各有優缺點。

假期最怕碰到...出門旅遊10地雷 冠軍根本台灣人噩夢

連假出門旅行總會擔心遇到滿山滿谷的出遊人潮，特別是觀光旅遊勝地、熱門拍照打卡景點更容易被觀光客擠得水泄不通，不僅拍美照要避開路人背景牆

新車亂象多 專家：試車不應打折扣

對於台鐵新車亂象不斷，學者專家直言，這已是台鐵的老問題了，若當初試車、試營運時可以更周全，作業程序更細緻，相信可以避免現...

慢箋收費 醫協：要收就大家都收

攸關七百多萬名慢性病患者權益的慢箋部分負擔，衛福部部長陳時中昨邀各級醫院代表協商，但未做出決議。醫院協會透露，醫院內部達...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。