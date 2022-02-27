228連假第二天出遊車潮多 下午將出現北返車流

228連假第二天，出遊車潮多，上午時段國5尚未出現壅塞，預計下午除了國5以外，蘇花改也會逐漸出現北返車流；另外，宜蘭清水地熱遊憩區遊客湧入園區，啟動園區車流總量管制中，停車場「一出一進」，建議用路人彈性調整行程至其他景點遊玩。

縣警察局部署警力加強維護交通，警方表示，午後國5及蘇花路廊將陸續湧現北返車潮，壅塞情形恐持續至深夜，請用路人事先規劃行程，如無法避開易壅塞時段，可改搭公共運輸或改走台9線及台2線替代道路，也可利用夜間0-5時國道全線暫停收費時段避開尖峰車潮。