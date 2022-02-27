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3月重啟人工生殖國際醫療 健檢醫美待旅遊一起開放

聯合報 / 記者邱宜君／台北即時報導
衛福部次長石崇良表示，國際醫療可分為急重症、人工生殖、健檢醫美，這三大塊只剩健檢醫美尚未開放，會等到入境旅遊解封，才一起開放，以避免「假健檢、真旅遊」的弊端。本報資料照片
衛福部次長石崇良表示，國際醫療可分為急重症、人工生殖、健檢醫美，這三大塊只剩健檢醫美尚未開放，會等到入境旅遊解封，才一起開放，以避免「假健檢、真旅遊」的弊端。本報資料照片

邊境解封，跨國經濟逐漸復甦，中央流行疫情指揮中心繼上周宣布3月7日起放寬非本國籍商務客入境，已暫停10個月的「人工生殖」國際醫療，3月1日起也重新開放醫療院所申請。衛生福利部次長石崇良表示，國際醫療可分為急重症、人工生殖、健檢醫美，這三大塊只剩健檢醫美尚未開放，會等到入境旅遊解封，才一起開放，以避免「假健檢、真旅遊」的弊端。

石崇良表示，2020年疫情剛開始時，為了保留醫療量能，率先暫停了醫美健檢的國際醫療，2021年5月面臨本土疫情，又進一步暫停了人工生殖至今，目前只開放急重症及人道醫療，例如癌症、重大器官手術。台灣人工生殖技術享譽國際，許多人都已經在台凍卵，相關醫療流程有其延續性，加上人工生殖成功率與年齡有關，因此決定配合近期的邊境解封措施，下周會發函給醫院，3月1日起衛福部即開始收件。

石崇良表示，每一個來台接受人工生殖的個案，醫院或診所都必須個別送交防疫計劃到衛福部，防疫計劃必須載明其入境時間、住哪間防疫旅館、在哪間醫院做PCR採檢、檢疫期滿出旅館之後的行程等，相關規定都與一般旅客一樣，但是不可以有旅遊行程。每名個案的陪病者以一到兩人為限，個案只要進入醫院或需要住院，都必須檢附三日內PCR陰性報告，陪病者除非已接種三劑疫苗滿14天，否則也要PCR採檢。

根據衛福部國際醫療管理小組統計，國際醫療服務人次及產值逐年成長，2019年達到38萬1496人次，產值近190億元，2020年在新冠疫情威脅下，仍有22萬3076人次，產值95億元。來源國以中國及港澳占四成為最大宗，服務人次前三名為健檢、內科、婦產科，健檢及內科分別占總人次的一到兩成，婦產科則大約占一成。

健檢 疫情 醫美

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