快訊

桃園今+11例 公有市場、超商6處足跡曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

連假出遊車潮湧現國道 今下午避開7大地雷路段

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
上午10時52分，國1南向87.1公里處發生2輛小客車追撞事故。圖／高公局提供
上午10時52分，國1南向87.1公里處發生2輛小客車追撞事故。圖／高公局提供

今天為和平紀念日連續假期第2日，交通部高公局預判，今日下午有七大重點壅塞路段，分別是國1北向苗栗—湖口、西螺—埔鹽系統；國3北向關西—大溪、草屯—霧峰、竹山—中興；國5北向宜蘭—坪林；國6西向舊正—霧峰系統 ，建議避開國道壅塞路段及時段。

高公局統計，截至上午11時，國道全線交通量為31.2百萬車公里，預估今日交通量為115百萬車公里，仍在預期流量範圍內。

上午國道壅塞路段主要為國1南向桃園—中壢轉接道、楊梅—新竹，北向內湖—大華系統；國1高架南向機場系統—中壢轉接道，北向堤頂—汐止端；國3南向中和—龍潭、烏日—霧峰、南投—名間；國4東向台中系統—后豐；國6東向霧峰系統—東草屯；國10東向燕巢—燕巢系統。

另外，今日上午8時51分國1南向88公里處發生2輛小客車追撞事故，占用外側路肩，於上午9時5分排除，造成後方車流回堵4公里。上午9時11分於國10東向31.4公里處外側路肩發生小客車起火燃燒，上午10時22分排除，造成後方車流回堵3公里。上午10時52分於國1南向87.1公里處發生2輛小客車追撞事故，占用內線車道，上午11時6分排除，造成後方車流回堵9公里。

高公局提醒，民眾務必養足精神，避免疲勞駕駛，行駛國道應注意車前狀況並保持行車安全距離。

國道 桃園

延伸閱讀

連假人潮聚集 彰化肉圓、爌肉飯小吃名店現排隊人龍

少女和奶奶228連假遊台北 小黃司機涉載走行李半小時

連假人潮多 侯友宜昨到深坑、石碇坪林：國五回堵1小時

不斷更新／連假第2天國道13地雷路段 多路段嚴重塞車紫爆

相關新聞

開罰27萬元沒用？日月潭飄餿水臭味 又遭汙染成「陰陽海」

日月潭是熱門景點，春節期間卻有飯店因廢水處理不及，溢流潭區汙染水域，環保局重罰27萬元且要求改善，未料昨又再度上演，油汙...

連假出遊車潮湧現國道 今下午避開7大地雷路段

今天為和平紀念日連續假期第2日，交通部高公局預判，今日下午有七大重點壅塞路段，分別是國1北向苗栗—湖口、西螺—埔鹽系統；...

3月重啟人工生殖國際醫療 健檢醫美待旅遊一起開放

邊境解封，跨國經濟逐漸復甦，中央流行疫情指揮中心繼上周宣布3月7日起放寬非本國籍商務客入境，已暫停10個月的「人工生殖」...

不斷更新／連假第2天國道13地雷路段 2路段嚴重塞車紫爆

今天是和平紀念日連續假期第2天，目前全國道路況皆大致正常，高速公路局說，今天0-5時交通量為5.1百萬車公里，為年平均平日（3.5百萬車公里）之1.5倍；預估今日交通量為115百萬車公里。截至上午7時，交通量為8.6百萬車公里。

228連假出遊人潮聚集 大量人車擠爆陽明山

今天是228連假第二天，天氣晴朗穩定，不少民眾出外遊憩，2022陽明山花季上周開幕，除櫻花接力綻放，陽明山花鐘前還設有日...

連假看無尾熊賣萌 北市動物園再推繡球花、魯冰花

每年春天的賞花季即將到來，台北市立動物園在也準備了美麗的繡球花壇和虎年造型草坡，動物園表示，除了繡球花外，花壇的外圈還有...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。