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連假出遊車潮湧現國道 今下午避開7大地雷路段
今天為和平紀念日連續假期第2日，交通部高公局預判，今日下午有七大重點壅塞路段，分別是國1北向苗栗—湖口、西螺—埔鹽系統；國3北向關西—大溪、草屯—霧峰、竹山—中興；國5北向宜蘭—坪林；國6西向舊正—霧峰系統 ，建議避開國道壅塞路段及時段。
高公局統計，截至上午11時，國道全線交通量為31.2百萬車公里，預估今日交通量為115百萬車公里，仍在預期流量範圍內。
上午國道壅塞路段主要為國1南向桃園—中壢轉接道、楊梅—新竹，北向內湖—大華系統；國1高架南向機場系統—中壢轉接道，北向堤頂—汐止端；國3南向中和—龍潭、烏日—霧峰、南投—名間；國4東向台中系統—后豐；國6東向霧峰系統—東草屯；國10東向燕巢—燕巢系統。
另外，今日上午8時51分國1南向88公里處發生2輛小客車追撞事故，占用外側路肩，於上午9時5分排除，造成後方車流回堵4公里。上午9時11分於國10東向31.4公里處外側路肩發生小客車起火燃燒，上午10時22分排除，造成後方車流回堵3公里。上午10時52分於國1南向87.1公里處發生2輛小客車追撞事故，占用內線車道，上午11時6分排除，造成後方車流回堵9公里。
高公局提醒，民眾務必養足精神，避免疲勞駕駛，行駛國道應注意車前狀況並保持行車安全距離。
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