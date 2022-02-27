俄烏戰爭波及玉米期貨 陳吉仲：量價未來半年都穩定

俄羅斯、烏克蘭戰爭，波及玉米、黃豆期貨價格，農委會主委陳吉仲今天表示，台灣未來半年飼料用的玉米、黃豆的量充足，價格也會穩定在一定的水準，至於雞蛋預計3月中旬就可以完全滿足消費者所需。

陳吉仲等人今天到苗栗縣大湖鄉勘察草莓災情，他在答問時表示，俄、烏戰爭情勢，蔡英文總統、行政院長蘇貞昌於春節前就已指示農委會，盡快針對畜牧所需要的黃豆、玉米，做相關緊急的處理，包括國內的庫存，船運到台灣的玉米、 黃豆，及到7、8月的期貨，都完全沒有問題。

陳吉仲強調，國內未來半年，一直到8月所有的黃豆、玉米提供的量絕對充足，相關的價格機制，尤其是飼料的穩定，業者也會與政府配合，維持在一定的水準，請農民尤其是畜牧農民放心，政府最重要的目標，就是要確保所有糧食安全無虞。

至於國內雞蛋供需問題，陳吉仲表示，前天開始中南部天氣好轉，所以會大量增加產蛋率，此外，農委會從食品工廠調度到消費者，尤其是超市、生鮮通路，以全聯福利中心為例，每天需要15萬盒，1盒10顆，農委會幾乎每天協助調度，進口的部分陸續進來給食品工廠使用，預計3月中旬就可以完全滿足消費者所需。