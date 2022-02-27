聽新聞
test
0:00 / 0:00
花蓮重要道路交通順暢 公總預估下午現北返車流
今天是228連假第二天，蘇花路廊車流量沒想像中的多，公路總局統計，每小時交通量約400至500輛，南下車流量為2623輛，北上881輛，相較去年228連假，交通量減少約24%。由於明天是連假最後一天，預計今天下午會出現北返車流，警方將持續疏導交通，請用路人配合。
新城警分局指出，員警在各交通路段站崗指揮交通，依照現場車況，台9線嘉里路段南北車流、台9線崇德管制站南北車流、台8線富世路段東西車流皆順暢；台14甲合歡段、台8線各遊憩區目前人車稍多，交通秩序及各景點停車秩序良好，東西向車流也順暢。
公路總局第四區養護工程處表示，蘇花路廊今天除了地區性旅遊車流外，預計下午會出現北上返工車流，會持續依據車流調控，與警力合作疏運。在國5蘇澳服務區、花蓮和平台泥DAKA園區服務台、7-11崇德盈門市等地點，放置路況機器人小鹿，在連假期間每天上午9點至下午3點，開放遊客詢問蘇花路廊路況及周邊景點。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言