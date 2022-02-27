花蓮重要道路交通順暢 公總預估下午現北返車流

今天是228連假第二天，蘇花路廊車流量沒想像中的多，公路總局統計，每小時交通量約400至500輛，南下車流量為2623輛，北上881輛，相較去年228連假，交通量減少約24%。由於明天是連假最後一天，預計今天下午會出現北返車流，警方將持續疏導交通，請用路人配合。

新城警分局指出，員警在各交通路段站崗指揮交通，依照現場車況，台9線嘉里路段南北車流、台9線崇德管制站南北車流、台8線富世路段東西車流皆順暢；台14甲合歡段、台8線各遊憩區目前人車稍多，交通秩序及各景點停車秩序良好，東西向車流也順暢。