快訊

桃園今+11例 公有市場、超商6處足跡曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

花蓮重要道路交通順暢 公總預估下午現北返車流

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導
台14甲合歡段人車稍多，不過沒有塞車情形。圖／警方提供
台14甲合歡段人車稍多，不過沒有塞車情形。圖／警方提供

今天是228連假第二天，蘇花路廊車流量沒想像中的多，公路總局統計，每小時交通量約400至500輛，南下車流量為2623輛，北上881輛，相較去年228連假，交通量減少約24%。由於明天是連假最後一天，預計今天下午會出現北返車流，警方將持續疏導交通，請用路人配合。

新城警分局指出，員警在各交通路段站崗指揮交通，依照現場車況，台9線嘉里路段南北車流、台9線崇德管制站南北車流、台8線富世路段東西車流皆順暢；台14甲合歡段、台8線各遊憩區目前人車稍多，交通秩序及各景點停車秩序良好，東西向車流也順暢。

公路總局第四區養護工程處表示，蘇花路廊今天除了地區性旅遊車流外，預計下午會出現北上返工車流，會持續依據車流調控，與警力合作疏運。在國5蘇澳服務區、花蓮和平台泥DAKA園區服務台、7-11崇德盈門市等地點，放置路況機器人小鹿，在連假期間每天上午9點至下午3點，開放遊客詢問蘇花路廊路況及周邊景點。

台9線崇德管制站今天南北車流順暢，公路總局預估下午會出現北返車流。圖／警方提供
台9線崇德管制站今天南北車流順暢，公路總局預估下午會出現北返車流。圖／警方提供

連假 蘇花路廊

延伸閱讀

228連假首日南下車潮3萬多輛次 今上午南下車潮湧現

連假創業績 汐止遠雄廣場228檔期推「連假熊虎禮」搶客

巨石砸毀台8線便道 公總趕工終於通車了

明連假第二日 國5及蘇花路廊估午後北返湧車潮

相關新聞

開罰27萬元沒用？日月潭飄餿水臭味 又遭汙染成「陰陽海」

日月潭是熱門景點，春節期間卻有飯店因廢水處理不及，溢流潭區汙染水域，環保局重罰27萬元且要求改善，未料昨又再度上演，油汙...

連假出遊車潮湧現國道 今下午避開7大地雷路段

今天為和平紀念日連續假期第2日，交通部高公局預判，今日下午有七大重點壅塞路段，分別是國1北向苗栗—湖口、西螺—埔鹽系統；...

3月重啟人工生殖國際醫療 健檢醫美待旅遊一起開放

邊境解封，跨國經濟逐漸復甦，中央流行疫情指揮中心繼上周宣布3月7日起放寬非本國籍商務客入境，已暫停10個月的「人工生殖」...

不斷更新／連假第2天國道13地雷路段 2路段嚴重塞車紫爆

今天是和平紀念日連續假期第2天，目前全國道路況皆大致正常，高速公路局說，今天0-5時交通量為5.1百萬車公里，為年平均平日（3.5百萬車公里）之1.5倍；預估今日交通量為115百萬車公里。截至上午7時，交通量為8.6百萬車公里。

228連假出遊人潮聚集 大量人車擠爆陽明山

今天是228連假第二天，天氣晴朗穩定，不少民眾出外遊憩，2022陽明山花季上周開幕，除櫻花接力綻放，陽明山花鐘前還設有日...

連假看無尾熊賣萌 北市動物園再推繡球花、魯冰花

每年春天的賞花季即將到來，台北市立動物園在也準備了美麗的繡球花壇和虎年造型草坡，動物園表示，除了繡球花外，花壇的外圈還有...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。