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連假人潮多 侯友宜昨到深坑、石碇坪林：國五回堵1小時

聯合報 / 記者劉懿萱／新北即時報導
新北市長侯友宜今上午受訪表示，昨日到深坑、石碇與坪林走一遭，發現風景區滿滿的人潮。記者劉懿萱／攝影
新北市長侯友宜今上午受訪表示，昨日到深坑、石碇與坪林走一遭，發現風景區滿滿的人潮。記者劉懿萱／攝影

國內疫情收斂，雖然新北昨日新增一名確診者，但風景區仍然非常多人。新北市長侯友宜今上午受訪表示，昨日到深坑、石碇與坪林走一遭，發現國道五號上交通順暢，但回堵都在閘道口，且一回堵就是1小時。

侯友宜上午視察浮洲橋下橋市區道路動線工程，會後受訪說，228連假剛好碰上天氣晴朗，所以出遊的人數很多，自己從深坑、石碇到坪林走了一遭，發現國道五號上交通順暢，但回堵都在閘道口，且一回堵就堵了1小時，也有跟中央也做一個反應，像紅綠燈的號誌的調整上，必須要改善。

侯也說，今明兩日國道三、五號及新北部分快速道路，將仍有部分壅塞。

侯友宜進一步提醒民眾，在風景區看到滿滿的人潮，要把防疫做好，知道大家都有一個預期的心理，3月1日要部分解封，但別因此放鬆警覺忘了自身防疫，「因為疫情雖然穩定，但是並沒有完全解除」。

除了戴口罩、勤洗手、量體溫，侯也再強調，身體不舒服就別出門了，且若有一些簡訊足跡，希望民眾能配合自主健康管理。

另外，新北衛生局指出，昨日確診的板橋某涮涮鍋員工，衛生局已採檢4百多人，目前正陸續採檢中。

衛生局 侯友宜

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