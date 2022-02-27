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今起一周3波東北季風增強 氣象局：冷熱交替變化快

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
今起一周將有三波東北季風增強，天氣變化幅度相當快。本報資料照片
今起一周將有三波東北季風增強，天氣變化幅度相當快。本報資料照片

中央氣象局表示，今起一周將有三波東北季風增強，但只影響一天，隔天就會減弱，因此天氣變化幅度相當快，處於「冷熱交替」的循環，但天氣跟過去這段期間相比，整體而言仍較為舒適且降雨減少。

氣象局預報員林定宜說，今天清晨竹苗受輻射冷卻效應影響，低溫僅10度，但白天太陽出來就馬上回溫，明後兩天東北季風減弱，天氣更溫暖，北部回溫至25、26度，中部26、27度，南部28、29度，是「春暖花開的三月天」；不過明天中部以北低溫仍僅14度，沿海空曠地區會更低。

林定宜表示，今起一周有三波東北季風增強，第一次就是今天，第二次是3月2日，第三次是3月5日，因此天氣變化幅度比較快，一直處於東北季風增強及減弱的循環，冷熱交替、乍暖還寒，如同「春天孩子臉變來變去」，氣溫忽高忽低。

林定宜提醒，這種天氣要特別留意，回暖時可能會產生霧，3月1日、3月4日的夜間清晨，西半部地區、澎湖、金門、馬祖會有局部霧，行車要格外小心。

降雨部分，林定宜說，東北季風增強時，北部、東半部容易有局部短暫雨，東北季風減弱時，各地天氣回到多雲到晴，僅東半部地區跟北部山區有零星短暫雨。

東北季風 氣象局 天氣動態

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