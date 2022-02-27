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影／山區好天氣加持 清境農場人潮擠爆綿羊秀場

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
南投清境農場「綿羊秀」、「馬術秀」等表演區被遊客塞滿，遊客只好坐到步道、草原上欣賞，畫面驚人。圖／讀者提供
南投清境農場「綿羊秀」、「馬術秀」等表演區被遊客塞滿，遊客只好坐到步道、草原上欣賞，畫面驚人。圖／讀者提供

228連假第2天，南投縣各地天氣晴朗，縣內風景區也見旅遊車潮，仁愛清境地區昨起湧入大批遊客，清境農場表示，昨入場逾6000人次，今預計上看7000人，預估3天假期可望帶進約1萬7000人次，比起疫情期間，旅遊量有上升趨勢。

南投山區好天氣，昨起不少民眾往山上跑，台14甲線合歡山公路一早就湧現車流，今晨起進出昆陽、合歡山、松雪樓等地停車場的車輛頻繁，賞山景人潮不斷，車速偶爾較慢，但仍順暢，沿線知名景點「清境農場」同時是民眾的旅遊熱點。

清境農場除了能近距離接觸綿羊、牛隻和馬匹，還可觀看「綿羊秀」、「馬術秀」，而受到大小朋友喜愛，加上場內櫻花正盛放，也成為今年228連假的吸客誘因之一，所以清境農場售票口這兩天開園前，售票口就見人龍，遊客等著購票入場。

今天清境農場內觀山牧場「馬術秀」、青青草原「綿羊秀」等表演不僅座無虛席，遊客甚至塞進步道、草原上，畫面驚人；場方統計，昨入園數6200人次，今保守預估單日可望突破7000人次，3天連假約能有1萬7000人次的遊客量。

清境農場表示，228連假天氣狀況好，以及場內櫻花盛開，加上國內疫苗覆蓋率已突破7成，加上近期整體疫況較和緩，均提高民眾出遊意願，因此旅遊狀況比起疫情期間，遊客量有上升趨勢，場方也遵守中央規範，持續落實相關防疫措施。

南投清境農場「綿羊秀」、「馬術秀」等表演區被遊客塞滿，遊客只好坐到步道、草原上欣賞，畫面驚人。圖／讀者提供
南投清境農場「綿羊秀」、「馬術秀」等表演區被遊客塞滿，遊客只好坐到步道、草原上欣賞，畫面驚人。圖／讀者提供
南投清境農場「綿羊秀」、「馬術秀」等表演區被遊客塞滿，遊客只好坐到步道、草原上欣賞，畫面驚人。圖／讀者提供
南投清境農場「綿羊秀」、「馬術秀」等表演區被遊客塞滿，遊客只好坐到步道、草原上欣賞，畫面驚人。圖／讀者提供
南投清境農場「綿羊秀」、「馬術秀」等表演區被遊客塞滿，遊客只好坐到步道、草原上欣賞，畫面驚人。圖／讀者提供
南投清境農場「綿羊秀」、「馬術秀」等表演區被遊客塞滿，遊客只好坐到步道、草原上欣賞，畫面驚人。圖／讀者提供
南投清境農場「綿羊秀」、「馬術秀」等表演區被遊客塞滿，遊客只好坐到步道、草原上欣賞，畫面驚人。圖／讀者提供
南投清境農場「綿羊秀」、「馬術秀」等表演區被遊客塞滿，遊客只好坐到步道、草原上欣賞，畫面驚人。圖／讀者提供

清境 連假

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