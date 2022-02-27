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國道1號南下新竹段堵20公里 車速不到30如大型停車場

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
國道1號南下新竹路段車多塞成大型停車場，已從新竹交流道回堵20公里。圖／翻攝自高公局
國道1號南下新竹路段車多塞成大型停車場，已從新竹交流道回堵20公里。圖／翻攝自高公局

228連假第2天國道持續湧現出遊車潮，上午在國道1號南下新竹段，就出現嚴重塞車情況，即便部分路段已經開放路肩通行，仍從新竹交流道一路回堵至近楊梅達20公里，沿途車速甚至不到每小時30公里，還「撞」況不斷，國道警方則提醒用路人保持車距，勿隨意變道超車。

據了解，今天上午7時許過湖口服務區內線車道就發生2輛自小客車碰撞意外，疑似因其中1輛自小客車未注意車前距離，意外在下坡路段追撞前方車輛，導致占據內線，引發後方逐漸回堵。

沒想到上午8時許，88K同路段相距不遠，外側路肩又發生另起事故，1輛自小客車疑似不耐前方車速緩慢，欲切換車道到外側路肩，卻不慎與行駛在開放路肩的車輛發生碰撞，事故占據外側及路肩，造成後方回堵加劇。

上午10時許，87K過湖口服務區又發生追撞，接連發生的車禍導致竹北到湖口路段幾乎無法動彈，車速更僅每小時20公里，含開放路肩4線車道塞成大型停車場，一路從95K新竹交流道回堵至75K近楊梅路段。

國道警方則提醒用路人，連假出遊行徑車多壅塞路段應保持車距，避免隨意變道，或可改走國道3號及台61線西濱快速公路；不過根據公路總局資訊，台61線南下竹北新豐路段也已經出現壅塞車潮，更傳有槽車氣體外洩，已在排除當中。

國道 新竹 車道

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