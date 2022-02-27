青花菜不叫花椰菜 專家教你怎麼分辨

青花菜和花椰菜，其實不一樣，「行政院農業委員會」臉書粉專表示，花椰菜、青花菜雖然外觀相像，而且都是十字花科蕓薹屬。其實兩種名字不一樣，仔細一看外型也有差。

花椰菜、青花菜有何營養？怎麼挑選？農委會說，青花菜產季自10月至隔年5月，產地在雲林縣、嘉義縣、高雄市。營養價值方面，富含維他命A、B、C、蛋白質、脂肪、碳水化合物及鉀、鈣、磷、鎂、銅等礦物質。

農委會說，挑選青花菜，花球整體呈現香菇形，外觀完整密合，沒有嚴重的凹凸現象。

至於花椰菜全年都是產季，產地在雲林縣、彰化縣、嘉義縣、高雄市。營養價值方面，有蛋白質、脂質、碳水化合物、纖維質、鈣、磷、鐵、維生素A、B1、B2、C。

如何挑選花椰菜？農委會說，常見的白花椰菜，宜選擇花球白色無汙漬、花球密合，花球質地細緻，表面無嚴重的凹凸現象，花梗淡青色至綠色，蕾枝鮮翠，花球以偏鬆不堅硬且無散花球情形者較佳。