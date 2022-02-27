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今中南部空品拉警報 4站紅害、13站亮橘燈

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
今日各地空品。圖／取自空品監測網
今日各地空品。圖／取自空品監測網

今日環境風場為偏弱東北風，迎風面中部以北空品區擴散條件尚佳，空氣品質多為普通等級；雲嘉南以南空品區水平及垂直擴散條件較差，易有汙染物累積。環保署統計，截至上午10時為止，全台有4個紅害測站，分布在嘉義及台南；另有13個測站亮橘燈，集中在彰化至高雄地區。

環保署表示，28日東北季風減弱，環境風場為東風至東南風，西半部水平及垂直擴散條件差，易有汙染物累積；午後北部受光化作用影響，臭氧濃度易上升；氣象局提醒清晨及夜晚西半部地區易有局部霧或低雲影響能見度。

28日各地空品，宜蘭及花東空品區為「良好」等級；竹苗、中部及雲嘉南空品區為「普通」等級；北部、雲嘉南及高屏空品區為「橘色提醒」等級。

3月1日環境風場仍以東風至東南風為主，西半部水平及垂直擴散條件差，易有汙染物累積。宜蘭及花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗及中部空品區為「普通」等級；雲嘉南及高屏空品區為「橘色提醒」等級。

宜蘭 環保署 彰化

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