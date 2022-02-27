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228連假首日南下車潮3萬多輛次 今上午南下車潮湧現
228連假，南部天氣晴朗，屏東縣警局交通隊統計，昨連假首日2月26日台1線與台17線交匯處（五岔路口），南下累計3萬6039輛次，與今年春節大年初二南下累計3萬多輛次相似。出遊潮湧現，今天上午8點過後湧現南下車流。
枋寮分局指出，台1線與台17線交匯處五岔路口，上午8點有湧現南下車潮，8點到9點，車流量2156輛次。9點到10點則是2608輛次；連假首日台1線與台17線交匯處南下累計3萬6039輛次，北返累計1萬9882輛次。
警方指出，第三天2月28日車流量預估下午兩點到晚間8點出現大量北上車潮，呼籲駕駛朋友們避開上述時段，並多利用台1線北上439公里處右轉屏185沿山公路替代道路行駛，以避開水底寮車多路段。
昨晚因應大量遊客湧入墾丁大街，恆春警方昨晚6點到10點實施墾丁大街人車分流管制，墾丁大街南北兩端封閉為行人徒步區，禁止車輛進入墾丁大街，南下及北上車輛改由行駛墾丁大灣路。因適逢228連續假日，加上近日氣候逐漸回暖，吸引大量民眾前來墾丁觀光，墾丁大街自治委員會估計，昨晚湧入約7000名遊客。
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