連假第2天觀光潮湧現 快速道路、景點10大路段恐車多

今天是228連假第2日，交通部公路總局預估，將有出遊車潮湧現，包括銜接國道的快速道路、旅遊觀光景點等10大路段，今日仍會有車多情形，出遊前先查詢周邊交通狀況後再出發，減少壅塞於車陣中的時間。

公總表示，今天易壅塞路段包含銜接國道的快速道路，如中部台74線台中環線接國3、嘉義台18線中埔交流道路段及台南台86線國3關廟交流道等，旅遊觀光景點如北部台2線東北角風景區、桃園台3線大溪至慈湖路段、苗栗台3線大湖路段、南投台14甲線清境農場及台21線日月潭周邊、南部台26線墾丁路段、宜蘭台9線礁溪路段等，

公總說，昨天西部國道客運共計行駛5796班次，疏運10萬2331人，疏運人數較110年同期減少25.5%；東部國道客運路線共計行駛1361班次，疏運2萬4188人，疏運人數較110年同期減少11.4%。