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清明連假台鐵加開123班次 3月4日0時開放訂票
台鐵局說，因應清明連續假期疏運旅客需要，自4月1日（周五）起至4月6日（周三）計6天，全線加開各級列車總計123班次。
其中，包含西部地區EMU900型區間（快）車7班、東部地區實名制列車6班及4月2日至5日樹林-花蓮EMU900型區間快車8班。另為加強疏運旅客，4月1日至4月6日暫停發售親子車廂車票，改以一般車廂方式售票。
台鐵局說，清明連續假期車票自3月4日（周五）0時起，開放網路及電話語音訂票，相關加開列車車次、時刻，即日起於台鐵網站( http：//www.railway.gov.tw )及各車站時刻公告。
另東線實名制列車班次，於3月5日（周六）0時起開放111年3月1日前設籍於花蓮縣、台東縣之現住人口與國民身分證統一編號第1碼為U或V及上開兩者之配偶與直系血親1親等國民訂票。
為配合新冠肺炎病毒防疫需要，旅客進入車站及乘車時，請配合台鐵局站、車防疫公告。
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