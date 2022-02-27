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清明連假台鐵加開123班次 3月4日0時開放訂票

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
台鐵因應清明連續假期疏運旅客需要，自4月1日起至4月6日，全線加開各級列車總計123班次。本報資料照片
台鐵因應清明連續假期疏運旅客需要，自4月1日起至4月6日，全線加開各級列車總計123班次。本報資料照片

台鐵局說，因應清明連續假期疏運旅客需要，自4月1日（周五）起至4月6日（周三）計6天，全線加開各級列車總計123班次。

其中，包含西部地區EMU900型區間（快）車7班、東部地區實名制列車6班及4月2日至5日樹林-花蓮EMU900型區間快車8班。另為加強疏運旅客，4月1日至4月6日暫停發售親子車廂車票，改以一般車廂方式售票。

台鐵局說，清明連續假期車票自3月4日（周五）0時起，開放網路及電話語音訂票，相關加開列車車次、時刻，即日起於台鐵網站( http：//www.railway.gov.tw )及各車站時刻公告。

另東線實名制列車班次，於3月5日（周六）0時起開放111年3月1日前設籍於花蓮縣、台東縣之現住人口與國民身分證統一編號第1碼為U或V及上開兩者之配偶與直系血親1親等國民訂票。

為配合新冠肺炎病毒防疫需要，旅客進入車站及乘車時，請配合台鐵局站、車防疫公告。

班次表。圖／台鐵局提供
班次表。圖／台鐵局提供
班次表。圖／台鐵局提供
班次表。圖／台鐵局提供

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