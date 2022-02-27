聽新聞
test
0:00 / 0:00
高雄228草地音樂會今登場 藍黃主燈象徵烏國旗祈願和平
今年為二二八75周年，高雄市府今晚在衛武營戶外劇場大草坪，免費演出「我們心中的那一道光」228草地音樂會。昨晚音樂會彩排，主燈以藍、黃色象徵烏克蘭的國旗色彩，也向世界發出了祈願和平早日回歸的訊息與態度。
高市府文化局表示，2014年起高雄春天藝術節連年都有舉辦228紀念音樂會，過去多在高美館草坡上以草地音樂會形式舉行，今年則以光為命名的音樂會，邀請謝銘祐&麵包車樂團、拍謝少年、丁一憲、高雄市交響樂團、高雄室內合唱團、世紀合唱團等陣容，輔以多彩影像。
謝銘祐和麵包車樂團一起演出三首曲目，分別是行、安太歲、路；拍謝少年則是演唱大家所熟悉的歌曲暗流、百百人生、時代看顧正義的人；韓國的男中音歌者丁一憲，這次將演唱兩首英文歌，You'll never walk alone、My way，用歌聲傳導力量，也和大家攜手同心守護家園。
指揮楊智欽率領高雄市交響樂團、兩大合唱團，在衛武營戶外劇場演出，觀眾可於戶外草地席地而坐的露天音樂會模式演出，不用索票可自由入場觀賞。文化局將安排在觀眾席以燭光串接成台灣的圖形，請今晚到場的觀眾，也成為排列台灣島嶼影像的一員，一起用手上的燭光締造出台灣獨特的閃亮輝煌。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言