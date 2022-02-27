高雄228草地音樂會今登場 藍黃主燈象徵烏國旗祈願和平

今年為二二八75周年，高雄市府今晚在衛武營戶外劇場大草坪，免費演出「我們心中的那一道光」228草地音樂會。昨晚音樂會彩排，主燈以藍、黃色象徵烏克蘭的國旗色彩，也向世界發出了祈願和平早日回歸的訊息與態度。

高市府文化局表示，2014年起高雄春天藝術節連年都有舉辦228紀念音樂會，過去多在高美館草坡上以草地音樂會形式舉行，今年則以光為命名的音樂會，邀請謝銘祐&麵包車樂團、拍謝少年、丁一憲、高雄市交響樂團、高雄室內合唱團、世紀合唱團等陣容，輔以多彩影像。

謝銘祐和麵包車樂團一起演出三首曲目，分別是行、安太歲、路；拍謝少年則是演唱大家所熟悉的歌曲暗流、百百人生、時代看顧正義的人；韓國的男中音歌者丁一憲，這次將演唱兩首英文歌，You'll never walk alone、My way，用歌聲傳導力量，也和大家攜手同心守護家園。