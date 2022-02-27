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南部注意空汙 周三北東天氣轉濕涼、周四午後又回溫

聯合報 / 記者董俞佳／台北即時報導
西半部今天不受東北季風影響，維持晴到多雲的好天氣，但早晚還是要留意降溫幅度，日夜溫差都比較大。本報資料照片
西半部今天不受東北季風影響，維持晴到多雲的好天氣，但早晚還是要留意降溫幅度，日夜溫差都比較大。本報資料照片

天氣風險公司天氣分析師柯聿寧說，今天北部受到較弱的東北季風影響，雲量較多，東北部迎風面有些短暫陣雨，由於東北季風不強，花東外海為偏東風環境，東半部、屏東沿岸受風向交會影響，有較小的對流雲發展，可能為沿海帶來短暫較大的雨勢，若連假有前往東半部旅遊可以稍加留意。

西半部則不受東北季風影響，維持晴到多雲的好天氣，但早晚還是要留意降溫幅度，日夜溫差都比較大。

柯聿寧說，預計未來一周北方的冷空氣都偏弱，南方副熱帶高壓有略增強的趨勢，台灣介於冷暖氣團中間，大致受到東北季風與高壓迴流交替影響，迎風面的東北部小變化較多，今晚到周二將轉偏東至偏南風環境，各地明顯回溫。

周三到周四上半天東北季風略增強，北東天氣轉濕涼，周四下半天到周五再轉偏東到偏南風環境回溫，周六再有一波東北季風南下，北東再轉濕冷天氣。

柯聿寧說，環境變化頻率約2-3天，很有春天的感覺，天氣系統都不強的狀況下，中南部大致都很穩定，但也意味著擴散條件將轉差，目前嘉南已經有橙色接近紅害的高濃度出現。

而今天東北季風有挾帶一些境外汙染移入，入夜後西半部風速減弱，本地汙染物還會繼續累積，夜間到清晨大氣垂直混合的高度降低，汙染物濃度更高，配合局部輻射霧，容易混合產生霧霾，建議早晚減少外出次數。

東北季風 屏東

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