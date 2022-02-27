賞鳥新秘境 雲嘉南風管處推薦布袋新岑公園

疫後拚觀光，嘉義縣布袋新岑公園鳥況佳，交通部觀光局雲嘉南風景區管理與雄獅旅遊合作，規畫「雲嘉南濱海小鎮漫遊」體驗遊程立即額滿，近日加開新團，籲請遊客把握機會報名，以免向隅。

雲嘉南管理處長陳煜川表示，雲嘉南濱海地區是候鳥重要棲息地，其中在南布袋濕地的新岑公園是近期最熱門賞鳥熱點，賞鳥點距離200多公尺，便能看見黑面琵鷺及各種鳥類。而防風林邊賞鳥牆、活動廣場、步道及停車空間等遊憩服務設施，提供給國內外學者專家及鳥友們舒適的賞鳥環境。

雄獅旅遊推出的「雲嘉南濱海小鎮漫遊遊程」，還結合安平自行車道及北門自行車道，串連整個雲嘉南漁村小鎮，讓遊客可以體驗濱海小鎮獨特風貌，詳細遊程相關資訊，請至報名網址 https://reurl.cc/V5Vq4R 或至雄獅旅遊官網搜尋「雲嘉南小鎮」。

雲嘉南管理處說，交通部觀光局為持續推動自行車旅遊，即日起4月30日期間推出《Go Bike TAIWAN玩騎認證》活動，其中雲嘉南濱海線有「台江段」、「嘉義糖鐵─夕鹽段」兩條路線，民眾只要透過手機使用「環騎圓夢App」，或任一可記錄騎乘路徑App軟體，任選一條完成騎乘路線圖並完成活動指定條件，即可獲得榮譽勳章及抽獎機會。