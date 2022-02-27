俄烏戰火金價上揚 黃金博物館220KG大金磚 標價往上跳

蘇俄揮軍烏克蘭舉世關注，局勢動盪造成黃金價格攀升。新北市黃金博物館內的220.3公斤大金磚，依市價計算已經超過3.8億元。這塊大金磚是博物館向中央銀行簽約借用，在館內展示供民眾參觀，還可觸碰撫摸拍照留念。

位在新北市瑞芳區金瓜石的黃金博物館2004年11月開館，是國內第一座以生態博物館為理念的博物館，以金瓜石礦業歷史與黃金為主題核心，整合金瓜石地區的聚落樣貌、採礦歷史、在地文化與生態景觀總體規劃，並結合社區力量，將金瓜石地區珍貴的自然、礦業遺址、景觀特色、歷史記憶及人文資產完整保存，努力賦予新的生命。

館方表示，園區黃金館內展出的大金磚堪稱鎮館之寶，17年來歷經無數遊客觀賞和觸摸。交易用的金磚重量最大約為12.5公斤，博物館這塊大金磚是創館時特別鑄造的。

一般以澆鎔方式製造的金磚，外觀易有氣泡形成，過程中或多或少會有耗損產生。黃金博物館的大金磚是採用真空退火爐鑄造。220.3公斤的黃金在1100多度高溫下鎔化，等到冷卻成形後再倒出，成為現在遊客到博物館有光滑表面的大金磚。

大金磚的表面鑄有中華民國中央銀行標誌及「成色999.9 重量220.30KG」文字。這塊大金磚並不是黃金博物館的典藏品，而是屬於中央銀行，也就是全台人民的共有財。它是由館方每年與中央銀行簽訂合約借用展示，供民眾參觀及觸碰拍照留念。