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228連假第二天 高雄空品白天達「橘色提醒」等級

聯合報 / 記者徐如宜王慧瑛／高雄即時報導
今天是228連假第二天，也是在高雄舉行的台灣燈會倒數第2天，不少人把握機會出遊，根據高雄市「空品早報」顯示，今天風弱擴散差，白天AQI易達「橘色提醒」等級。記者王慧瑛／攝影
今天是228連假第二天，也是在高雄舉行的台灣燈會倒數第2天，不少人把握機會出遊，根據高雄市「空品早報」顯示，今天風弱擴散差，白天AQI易達「橘色提醒」等級。記者王慧瑛／攝影

今天是228連假第二天，也是在高雄舉行的台灣燈會倒數第2天，不少人把握機會出遊，根據高雄市「空品早報」顯示，今天風弱擴散差，白天AQI易達「橘色提醒」等級，受微弱偏北風影響，西部汙染物正往南移動累積中，高濃度汙染物滯留在嘉義、台南、北高雄，敏感族群要當心。

高雄市環保局空品觀測提醒，今天上半天平地AQI易達「橘色提醒」，北高雄上午9至12點達最高值。下半天，海風進入陸地，AQI逐步降低。

為加強力道減少空汙，環保局昨夜預警提前啟動應變，通報中纖、長春石化等31家大型工廠在夜間提前降載減排。高雄市環保局長張瑞琿表示，環保局團隊多管齊下，應變加強作為包含執行大寮、林園等區域大型汙染源稽巡查，確認相關製程排放，降低SOx、NOx、VOC汙染。稽查鳥松、大樹等區露天燃燒，杜絕局部空品惡化及異味產生。

另巡查大樹區沿岸周邊揚塵潛勢區，減少粒狀物排放。營建工地及堆置場所要求加強防護措施，減少逸散，也加強仁武、橋頭等區道路洗掃街，減少粒狀物排放。

高雄市 台灣燈會 台南

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