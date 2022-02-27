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福壽山賞櫻人潮爆 凌晨1點就有遊客在場外等

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
福壽山農場今天凌晨已有賞櫻車輛開到場外等。圖／取自福壽山農場粉專
福壽山農場今天凌晨已有賞櫻車輛開到場外等。圖／取自福壽山農場粉專

二二八連假外出旅遊人潮多，福壽山農場千櫻園的櫻花正盛開，昨晚有遊客夜衝上山，今天凌晨1點已開到千櫻園外等候，車身都覆蓋一層薄冰，農場人員見狀，安排等候遊客先開到場部休息。

有遊客說，昨晚9點開車出發，今天凌晨1點開到福壽山農場，農場粉專小編也是工作人員，今天早上看到，請先遊客開到場部休息，因為千櫻園早上7點30分才開放，他不忍遊客在冷天氣在戶外等，小編也向遊客說「您也太誇張了吧，很冷耶」。

農場人員說，清晨結霜低溫，他向遊客說，場部還有停車位，或是先到天天池看日出也不錯，千櫻園最美的時間是早上8點到下午點，工作人員也請遊客先停車在安全的地方休息。

農場表示，福壽山農場千櫻園目前粉紅色系已經開約8成，千櫻園只有160個臨時停車位，昨天早上10點就爆滿，目前訂房已滿，賞櫻人潮超過3500人，雖農場已經調派所有人力及商請員警協助交通疏導，鄰近位置如農場旅遊中心周邊停車也大排長龍約700到800公尺，呼籲遊客審慎評估遊程。

農場表示，3月份還有白色系的櫻花如霧社櫻山櫻、大島櫻、染井吉野櫻等還會接力綻放，即便錯過這次連假，3月中旬前都還有機會賞櫻。

福壽山農場今天凌晨已有賞櫻車輛開到場外等，山上冷，車外覆蓋薄冰。圖／取自福壽山農場粉專
福壽山農場今天凌晨已有賞櫻車輛開到場外等，山上冷，車外覆蓋薄冰。圖／取自福壽山農場粉專
福壽山農場目前櫻花盛開，一片粉紅花海。圖／福壽山農場提供
福壽山農場目前櫻花盛開，一片粉紅花海。圖／福壽山農場提供
福壽山農場目前櫻花盛開，一片粉紅花海。圖／福壽山農場提供
福壽山農場目前櫻花盛開，一片粉紅花海。圖／福壽山農場提供

賞櫻 連假

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