《中國老總》是啥歌？盤點20大錢櫃點得到的熱門抖音神曲

欸來欸好玩～欸來欸好玩

許多抖音上爆紅的神曲被瘋狂傳唱、改編，已經是一種流行音樂現象，不管走到哪幾乎都會聽到這些大陸歌曲，就算不知道歌名，但一定也有聽過旋律，聽著聽著是不是勾起你許多回憶，讓人想忘記都難啊！

現在錢櫃的熱門點播中，已經有許多都是抖音常見的大陸歌曲，這股洗腦旋風究竟會不會更上一層樓呢？今天《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》盤點錢櫃點得到的抖音流行大陸歌，你是不是也常聽到包廂傳來陣陣高歌，忍不住跟著哼個幾句呢？

image source:Youtube/阿拉斯加海灣

No.10 雪落下的聲音

歌手：陸虎

聽到這首歌是不是就會想到當時引起一陣追劇熱潮的《延禧攻略》，高質感的宮廷美學以及快節奏的曲折劇情，讓人欲罷不能！《雪落下的聲音》正是這部宮廷劇的插曲，曲調溫柔舒緩，卻參雜著悲涼之感，「漫天的雪無情，誰來賠這一生好光景」，道盡兩人沒有結局的愛情，讓觀眾看得揪心，一把鼻涕一把眼淚。

歌手李千那和林俊傑也曾做過這首歌的翻唱，在youtube上的觀看次數累積高達一億以上，飾演皇后的秦嵐也開金口演唱，網友紛紛表示越聽越心酸，好心疼皇后。

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No.9 中國老總

歌手：閩南郎PYC

許多網友笑說第一次聽到只覺得是首怪歌，但是聽久後還真的是欸來欸好玩，頭和身體會不自覺地律動，到第三次差不多就可以把歌詞背起來，還會記得是哪位董欸在夜總會，哪位董欸酒量比較好。

簡單又饒富趣味的歌詞搭配魔性的音樂，瞬間變成傳唱度超高的饒舌歌曲。會紅的一部份原因也是因為這個台灣國語腔讓人感到很親切，有許多網友都在猜歌手到底是哪裡人？閩南郎PYC其實是在台灣中部長大，到中國發展音樂的饒舌歌手，致力於將閩南文化發揚光大。

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No.8 知否知否

歌手：胡夏、郁可唯

《知否知否》是電視劇《知否？知否？應是綠肥紅瘦》的主題曲，由張靖怡做詞並加入了宋代詞人李清照的《如夢令》。有「千古第一才女」之稱的李清照，以簡單的文字和對話描寫一段情境，就如同電影畫面般鏡頭的轉換。

「綠肥紅瘦」表面上是在形容海棠花的凋零，也暗指閨中少女對於青春流逝的焦慮與憂愁，比擬對春天的留戀，好比電視劇中的女主回首看看奮鬥成長的自己，歷經多少風雨，才發現自己已時日不多，給人一種惆悵的空虛感。

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No.7 平凡之路

歌手：朴樹

這首歌是當年電影《後會無期》的主題曲，還曾榮獲第51屆電影金馬獎最佳原創電影歌曲，部分的詞是導演韓寒一同和歌手朴樹創作的。這首歌雖名為平凡之路，歌詞白話清楚，實則來看其實意義深遠，創作者們表達對於人生的體悟。

大家有想過歌詞中的「via」是什麼意思嗎?在義大利文中有「路」的意思，從英文的角度又能解讀為通過、經過。這首歌想表達的是在人生道路上，曾經失落失望失掉所有方向，直到看見平凡才是唯一的答案，不論未來會遇到什麼，還是要不停地向前走。

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No.6 阿拉斯加海灣

歌手：藍心羽

在Youtube上搜尋這首歌，或許會出現蔡恩雨和藍心羽的版本，但其實這首歌的原唱是男生，是大馬巫裔歌手菲道爾的作品，創作靈感是來自於美國和加拿大之間的海域­-阿拉斯加海灣，由於海水密度的不同，海面呈現兩種顏色，就像相愛的兩人明明對彼此熟悉，卻因為一些原因，始終無法在一起。

MV釋出後，就有網友在底下留言區灑滿洋蔥，表示「這首歌是媽媽生前最喜歡聽的歌，很感謝在努力抗癌期間還能享受這首歌」，就像歌詞寫的，祈求上天能夠給愛的人幸福，盡管不能在他的身邊。

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No.5 芒種

歌手：音闕詩聽

2016年成立的音闕詩聽音樂社團，擅長將中國特色文化以及流行音樂做結合，可以在古風的音樂中聽到電子元素，也能在歌詞中發掘古體和現代詩詞交錯，在音樂表現上獨樹一格，。

芒種以節氣來講有豐收與播種之意，以這個概念延伸出前世今生的因果論，在人生的道路上，種什麼因，就得什麼果。一般人看這首歌或許措辭典雅優美，但在學術界可是引起熱烈討論，更有文學作家對此做出文本分析，不論如何，這首作品的確是取得了很多人的關注。

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No.4 學貓叫

歌手：小潘潘、小峰峰

是不是有種怎麼又是你的感覺?2018的這首《學貓叫》，洗腦的旋律以及可愛的動作，在兩岸三地瞬間爆紅，如今還能存在20大錢櫃抖音神曲中，真的堪稱神作！

經典神作背後其實有段感人的故事，作者小峰峰為了音樂到了北京闖蕩，剛開始的時候非常不順，後來養了一隻名為「湯姆」的貓陪伴自己，但沒多久「湯姆」就得了貓瘟，很快地去世了。「湯姆」給了小峰峰寫詞的靈感，同時也陪著他築夢，在未來只要聽到這首，應該都會想起那個溫暖的小夥伴吧！

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No.3 錯位時空

歌手：艾辰

歌手艾辰聲音溫柔細膩又帶點無奈，聽起來特別傷感，聽者都能陷入那份情緒裡，久久不能釋懷。《錯位時空》中經典的副歌，「我吹過你吹過的晚風，那我們算不算相擁」，就能深刻感受在情感中留下的遺憾。

隨著這首歌的爆紅，也有許多人在討論歌手到底是誰？艾辰其實是位素人，鮮少露臉，是「全民Ｋ歌」上的資深玩家，有近600多萬的粉絲，起初都是翻唱歌曲，近年來也開始創作原創歌曲，代表作《來不及說再見》也是膾炙人口。

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No.2 嘉賓

歌手：張遠

張遠是大陸音樂選秀節目出身，唱歌實力備受肯定，這首歌是在他婚後寫給前任的歌，也多次在綜藝節目上提到這位前任對他影響深遠。

嘉賓指的就是他本人，描述他受邀參加前任的婚禮，過去相愛的兩人，說好的永遠都變成了曾經，在典禮當天才恍然發現前任已經屬於別人，內心有些不捨與惋惜，但最後也只能以嘉賓的身份見證他們的愛情。淺白卻又真摯的歌詞，戳中了不少人的心聲，放下過去、祝福前任能夠得到更多的愛！

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No.1 飛鳥和蟬

歌手：任然

《飛鳥和蟬》這首歌是在2020年發行，在大陸多個音樂排行榜上皆拿下第一，甚至是動力火車顏志琳以及林俊傑等名人都有做過翻唱，可見歌曲火紅程度驚人！

這首歌在講述兩個不同世界的人註定要告別，飛鳥在空中翱翔，一心嚮往美麗的風景，而蟬則選擇棲息在葉片上，一個夏天就是他的一生，雖然帶點哀傷，卻用隱喻的方式告訴大家相遇離別終有時。

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為110年02月25日至111年02月24日，共1年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『錢櫃抖音歌曲』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」

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