不斷更新／連假第2天國道13地雷路段 2路段嚴重塞車紫爆
（15:30更新）
國3安坑-中和南向路段紫爆，時速只剩19公里。
國5午後無論南北向都出現壅塞路段，南港系統-石碇南向路段、頭城-坪林交控北向路段，時速都低於40公里。國3(汐止)往國5南向回堵1公里、國3(木柵)往國5南向回堵1公里。
高速公路局預估今天交通量為115百萬車公里。上午國道壅塞路段主要為國1南向桃園至中壢轉接道、楊梅至新竹，北向內湖至大華系統；國1高架南向機場系統至中壢轉接道，北向堤頂-汐止端；國3南向中和至龍潭、烏日至霧峰、南投至名間；國4東向台中系統至后豐；國6東向霧峰系統至東草屯；國10東向燕巢至燕巢系統。
（11:30更新）
國道上午塞車嚴重，多個路段紫爆，包括國1內湖-東湖北向路段、國1湖口服務區-竹北南向路段、國3中投-霧峰南向路段、國3南投-南投服務區南向路段，時速都低於20公里。
國1五股轉接道-五堵北向路段、桃園-中壢轉接一南向路段、楊梅-新竹南向路段，國3土城-龍潭南向路段、烏日-霧峰南向路段、南投-名間南向路段，國6霧峰系統-舊正東向路段、國10燕巢-燕巢系統東向路段，時速都低於40公里。國3(汐止)往國5南向回堵2公里。
高速公路局說，國1北向大灣至安定、國1北向楠梓至路竹、國道10號東向仁武至燕巢系統車多，請駕駛人提前避開壅塞路段改道行駛，行經車多路段請保持行車安全距離，小心行駛。
（10:30更新）
國道湧現出遊潮，國1桃園-新竹、國3土城-龍潭、國3烏日-霧峰、國3中興系統-中興南向路段車多，時速低於40公里。尤其國1中壢南向路段、國3中投-霧峰南向路段車多壅塞，呈現「紫爆」，時速分別只有16和18公里。國3(汐止)往國5南向回堵1.5公里。
（9:00更新）
今天持續好天氣，國道出現明顯車潮，國1湖口-新竹、國3三鶯-大溪、國3烏日-霧峰南向路段車多，時速低於40公里。尤其國3中投-霧峰南向路段車多壅塞，呈現「紫爆」，時速只有19公里。
（8:35更新）
今天是和平紀念日連續假期第2天，目前全國道路況皆大致正常，高速公路局說，今天0-5時交通量為5.1百萬車公里，為年平均平日（3.5百萬車公里）之1.5倍；預估今日交通量為115百萬車公里。截至上午7時，交通量為8.6百萬車公里。
高速公路局說，昨天全日交通量為116.2百萬車公里，為年平均平日（88百萬車公里）之1.3倍，國5交通量為3.3百萬車公里，為年平均平日（2.6百萬車公里）之1.3倍。
昨天下午國道壅塞路段包括國1南向楊梅至新竹、泰安服務區至台中系統；國3南向三鶯至關西服務區；國5南向坪林至頭城，至昨天下午5時已陸續紓解，其餘路段均能維持行車正常。
預判今天上午重點壅塞路段，將出現在國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統、北向圓山-大華系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰；國5南向南港系統-頭城等路段，下午將出現在國1北向苗栗-湖口、西螺-埔鹽系統；國3關西-大溪、草屯-霧峰、竹山-中興；國5宜蘭-坪林；國6舊正-霧峰系統。
高公局建議西部國道南向用路人儘量於中午12時後出發；國5南向用路人建議於下午5時後出發，另西部國道南區北向用路人儘量於上午9時前出發、中區北向用路人儘量於中午12時前出發；國5北向用路人建議於上午9時前出發，節省寶貴時間。
今天相關疏導措施包括：6-12時國5南港系統南向入口高乘載管制、0-12時封閉國1埔鹽系統、國5石碇及坪林等交流道南向入口、14-21時國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城等交流道北向入口匝道高乘載管制、7-24時封閉國1埔鹽系統及國3西濱北向等交流道入口、單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控等。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言