不斷更新／連假第2天國道13地雷路段 2路段嚴重塞車紫爆

（15:30更新）

國3安坑-中和南向路段紫爆，時速只剩19公里。

國5午後無論南北向都出現壅塞路段，南港系統-石碇南向路段、頭城-坪林交控北向路段，時速都低於40公里。國3(汐止)往國5南向回堵1公里、國3(木柵)往國5南向回堵1公里。

高速公路局預估今天交通量為115百萬車公里。上午國道壅塞路段主要為國1南向桃園至中壢轉接道、楊梅至新竹，北向內湖至大華系統；國1高架南向機場系統至中壢轉接道，北向堤頂-汐止端；國3南向中和至龍潭、烏日至霧峰、南投至名間；國4東向台中系統至后豐；國6東向霧峰系統至東草屯；國10東向燕巢至燕巢系統。

（11:30更新）

國道上午塞車嚴重，多個路段紫爆，包括國1內湖-東湖北向路段、國1湖口服務區-竹北南向路段、國3中投-霧峰南向路段、國3南投-南投服務區南向路段，時速都低於20公里。

國1五股轉接道-五堵北向路段、桃園-中壢轉接一南向路段、楊梅-新竹南向路段，國3土城-龍潭南向路段、烏日-霧峰南向路段、南投-名間南向路段，國6霧峰系統-舊正東向路段、國10燕巢-燕巢系統東向路段，時速都低於40公里。國3(汐止)往國5南向回堵2公里。

高速公路局說，國1北向大灣至安定、國1北向楠梓至路竹、國道10號東向仁武至燕巢系統車多，請駕駛人提前避開壅塞路段改道行駛，行經車多路段請保持行車安全距離，小心行駛。

（10:30更新）

國道湧現出遊潮，國1桃園-新竹、國3土城-龍潭、國3烏日-霧峰、國3中興系統-中興南向路段車多，時速低於40公里。尤其國1中壢南向路段、國3中投-霧峰南向路段車多壅塞，呈現「紫爆」，時速分別只有16和18公里。國3(汐止)往國5南向回堵1.5公里。

（9:00更新）

今天持續好天氣，國道出現明顯車潮，國1湖口-新竹、國3三鶯-大溪、國3烏日-霧峰南向路段車多，時速低於40公里。尤其國3中投-霧峰南向路段車多壅塞，呈現「紫爆」，時速只有19公里。

國3中投-霧峰南向路段車多壅塞，呈現「紫爆」，時速只有19公里。圖／取自高公局網站

（8:35更新）

今天是和平紀念日連續假期第2天，目前全國道路況皆大致正常，高速公路局說，今天0-5時交通量為5.1百萬車公里，為年平均平日（3.5百萬車公里）之1.5倍；預估今日交通量為115百萬車公里。截至上午7時，交通量為8.6百萬車公里。

高速公路局說，昨天全日交通量為116.2百萬車公里，為年平均平日（88百萬車公里）之1.3倍，國5交通量為3.3百萬車公里，為年平均平日（2.6百萬車公里）之1.3倍。

昨天下午國道壅塞路段包括國1南向楊梅至新竹、泰安服務區至台中系統；國3南向三鶯至關西服務區；國5南向坪林至頭城，至昨天下午5時已陸續紓解，其餘路段均能維持行車正常。

預判今天上午重點壅塞路段，將出現在國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統、北向圓山-大華系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰；國5南向南港系統-頭城等路段，下午將出現在國1北向苗栗-湖口、西螺-埔鹽系統；國3關西-大溪、草屯-霧峰、竹山-中興；國5宜蘭-坪林；國6舊正-霧峰系統。

高公局建議西部國道南向用路人儘量於中午12時後出發；國5南向用路人建議於下午5時後出發，另西部國道南區北向用路人儘量於上午9時前出發、中區北向用路人儘量於中午12時前出發；國5北向用路人建議於上午9時前出發，節省寶貴時間。