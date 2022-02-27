高溫上看30度 吳德榮：周六東北季風南下乍暖還寒

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天大台北雲量稍增、仍為多雲時晴，桃園以南晴朗穩定，東半部多雲時晴偶有零星短暫降雨；天氣北舒適南微熱、早晚涼，日夜溫差大。北部12至24度，中部12至26度，南部13至30度，東部13至26度。

明天、周二各地晴朗穩定，東半部偶有零星短暫降雨的機率；氣溫再升，北部、東部高溫升至28度、中南部更達30度以上，各地白天微熱早晚涼、日夜溫差大，西半部清晨易有輻射霧出現，注意行車安全。

吳德榮說，周三小股東北風增強，冷空氣很弱，迎風面大台北及東半部有局部短暫降雨，氣溫略降；周四、周五東北風減弱，北台灣天氣好轉、氣溫回升，東半部仍有局部短暫降雨的機率；周三至周五桃園以南持續晴朗穩定，白天微熱、早晚涼，日夜溫差大的天氣；西半部清晨易有輻射霧發生，注意行車安全。

他說，周六另一波東北季風南下，迎風面大台北及東半部天氣轉變，冷空氣比前波強；最新模擬強度雖未達冷氣團等級，但乍暖還寒，氣溫的變化感受上會比較劇烈，應注意。不過，為期末模擬，需再觀察模式的調整。