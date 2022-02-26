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獨／最美區間車駛進中南部 月台卻爆「停車標之亂」

聯合報 / 記者曹悅華邱瓊玉／台北即時報導
光是新左營站上、下行停車標設置就不同。圖為上行停車標將8輛、10輛車綁在一起。記者劉學聖／攝影
光是新左營站上、下行停車標設置就不同。圖為上行停車標將8輛、10輛車綁在一起。記者劉學聖／攝影

台鐵新車陸續到位，「亂象」也不斷上演。有「最美區間車」之稱的EMU900型電聯車，去年4月投入北部營運，年底駛進中南部卻爆發「停車標之亂」，遭質疑每個車站月台停車位置猶如「聯合國」，停車標線不統一，不只司機經常停錯，旅客候車時也會跑錯。對此，台鐵表示，正進行調整，目標3月改點前改善完畢。

以往旅客搭乘區間車時，必須視列車輛數，決定等候位置。大站像是台北站、桃園站等，不管是四輛、八輛還是十輛的區間車，都在同一位置等候。反觀中南部，仍有許多車站停車位置紊亂，並沒有統一，不只司機員停車時「霧煞煞」，也時常出現列車到站後，旅客發現相隔很遠，還要用跑的上車。

根據本報調查，中南部至少有八個車站，停車標示散落各處。包含九曲堂站、楠梓站、路竹站、大湖站、新左營站、永康站、田中站、新營站等。且一個車站也會出現「一國兩制」，像是新左營站上行的停車標是八輛和十輛車綁一起，四輛車單獨，下行卻是四輛車、八輛車綁一起，落單了十輛車。攤開中南部各站的停車標位置，可以說是相當混亂、難記。

司機受訪時坦言，EMU900型電聯車因為比較長，要停在十輛車停車標，中南部沒有統一停車標線位置，「我真的會停錯」，甚至發生後節車廂沒在月台內情形，形同將車上旅客遺落在外，月台上旅客也上不了車，這時只能靠列車長監視才能將列車調整到正確停車位置。希望可以全台統一，至少要像嘉義站，八輛和十輛車的位置一致；最好能像斗六站，不管今天是幾輛電聯車都停一樣地方，才能減少停錯可能性，對旅客也方便。

「不要再邊穿衣服衣服，邊改衣服。」另一名司機說，這是新購車輛一直存在的問題，以EMU900型來說，雖然率先投入北部營運，但終究有一天會到各地，應該未雨綢繆，把該調整好的停車標都設置好，「難道你會讓統聯的車停到首都客運嗎？」

台鐵對此坦言，EMU900型因編組較長，有十節車廂，台鐵各車站股道配置、月台長度及進出入口動線均不一，有少部分車站單獨設置「十輛電車停車標」位置。為避免司機員混淆，正確判別停車位置，將統整八輛及十輛電車停車標誌於一處，目前正積極作業中。

台鐵說，固定停車位置對司機跟旅客都比較好，目前EMU900型在苗栗以北運用的比較頻繁，中南部則先以區間快姿態投入，只停大站，大站停車標示基本上陸續一致，少部分車站目標三月廿九日小改點前改善完畢。另因應未來EMU900型可能會做為區間車、站站停，剩餘未改善的車站也會納入調整。

路竹站上行的10輛車停車標採單獨設置。圖／司機員提供
路竹站上行的10輛車停車標採單獨設置。圖／司機員提供
斗六站上行將4、8、10輛停車標擺放在一起，是司機員認為最理想的狀態。圖／司機員提供
斗六站上行將4、8、10輛停車標擺放在一起，是司機員認為最理想的狀態。圖／司機員提供
台北站也是4、8、10輛的停車標擺放一塊，不只旅客方便等車，司機員也不會停錯。圖／司機員提供
台北站也是4、8、10輛的停車標擺放一塊，不只旅客方便等車，司機員也不會停錯。圖／司機員提供
新左營站下行的停車標，把10輛車停車位置單獨設置。記者劉學聖／攝影
新左營站下行的停車標，把10輛車停車位置單獨設置。記者劉學聖／攝影

台鐵

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