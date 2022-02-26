調整部分負擔各界意見不一 健保署研擬配套措施因應

健保署調整急診、藥品、慢箋、檢驗檢查部分負擔，昨於衛福部健保會討論。其中慢箋部分規劃往後至醫學中心及區域醫院領取第二次後慢箋，每次多付100元，地區醫院、基層診所、社區藥局免收。醫學中心及區域醫院均表示，收費應不分醫院層級或藥局。另與會委員對急診、藥品、檢驗檢查也有不同意見。健保署表示，目前已研擬相關配套措施因應。

健保署規劃調整藥品及慢箋部分負擔，以藥價比率20%採定額收取，並訂定地區醫院、基層診所上限200元，醫學中心及區域醫院上限300元。健保會委員昨討論認為，此規劃優點是讓醫學中心及區域醫院回歸照顧急、重、難、罕患者，同時保障基層及社區醫院，並改變民眾用藥觀念及就醫行為，對弱勢族群也會擴大愛心捐款及補助。

缺點方面，部分委員認為，這是變相處罰醫學中心和區域醫院，凸顯大型地區醫院排擠問題，藥品方面則因某些藥品單價高，這是變相處罰重症患者，且原廠藥、學名藥價格不一，難以區隔，最後是各層級院所的藥品完整性及特殊藥品缺藥問題。

而慢箋部分負擔為第二次後至醫學中心及區域醫院取藥將收取100元。健保會委員表示，此優點是落實醫藥分業、保障基層，減少民眾至大醫院等候時間，也可避免發生藥價差現象。 缺點同樣是變相處罰醫學中心和區域醫院，且部分藥品僅大型醫院才有，民眾僅能至大醫院拿藥。

目前健保署對調整藥品、慢箋部分負擔研擬配套措施，首先是推動就醫識別碼，減少醫院及藥局處方重複調劑及核扣費用；其次，研擬醫院釋出處方藥費，排除於分區攤扣計算基準；第三、檢討醫院門前藥局設置情形，最後是檢討大型地區醫院層級定位及給付。

此外，健保署新增檢驗檢查部分負擔，以10%、20%採定額收取，並按醫院層級、經轉診及未經轉診訂定不同上限。委員多認為，新制可落實分級醫療及轉診制度。但仍有病人無法決定檢查項目，要如何避免不必要檢查，以及如何落實醫病決策共享，且排程檢驗檢查後，醫院行政作業複雜，如預繳部分負擔後， 有如何退費等問題須待解決。

健保署研擬推動不上傳不給付，修訂憑證製發及存取資料管理辦法。同時提升檢查結果品質，請相關學會訂定儀器使用規範及汰換機制。

至於， 調整急診部分負擔，將按急診嚴重程度調整定額，讓醫學中心及區域醫院回歸急重症照護角色。避免輕症急診就醫，耗費資源。但急診部分負擔調整，於夜間及假日有疑慮，且以檢傷分類級數收取急診部分負擔，不夠精確。

健保署研擬強化區域級以上醫院急、重、難症照護給付，並已提供相關獎勵方案，鼓勵地區醫院及基層診所於夜間或假日增開門診，輕症者於夜間或假日可至基層診所或地區醫院就診。

「健保會昨討論情形，大部分與會委員是正向看待。」健保署長李伯璋說，調整急診、藥品、慢箋、檢驗檢查部分負擔，最重要的是，改變民眾就醫習慣，會議中付費者代表也支持「使用者付費」，是希望健保資源用在刀口上，讓民眾就醫能獲得保障，當部分負擔從零元變成要負擔一點錢時，產生所謂的「零元效應」，有效抑制醫療浪費。