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影／彩蛋出現了！高雄雙主場燈出現烏克蘭國旗色
「2022台灣燈會在高雄」進入倒數第二天，高雄市長陳其邁今天上午就暗示最後兩天表演會有彩蛋。今天晚上，衛武營、愛河灣雙主場燈光分別秀出象徵烏克蘭國旗色的藍色及黃色。高雄市府表示，高雄用色彩發出了訊息與態度，盼烏克蘭及每一個有戰火威脅的國度，及早得到和平的保護，也捍衛人民安居樂業的權利。
高雄市長陳其邁今早在旗津受訪時表示，今、明兩天是燈會最後展演，語帶玄機說「還有彩蛋」，請民眾要把握觀賞機會。
入夜後答案揭曉，今晚衛武營、愛河灣雙主場燈光，一致採用藍色與黃色燈光交織展演。市府解釋，烏克蘭國旗由藍色及黃色組成，藍色代表天空與海洋，象徵自由與主權；黃色代表麥田，象徵烏克蘭悠久的農業歷史。
市府說，期盼烏克蘭及每一個有戰火威脅的國度，能夠及早得到和平的保護，捍衛人民安居樂業的權利。
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