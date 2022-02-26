228連假第2天國道防13地雷路段 北返趁上午出發

今天是二二八連假第二天，交通部高公局說，中南部國道出現零星壅塞，不過和往年同期相比差不多。明天連假第二天，南下、北返車潮湧現，預估國道有13地雷路段。北返建議上午出發，南向建議下午出發。

高公局說，今天下午國道壅塞路段包括國1南向楊梅至新竹、泰安服務區至台中系統；國3南向三鶯至關西服務區；國5南向坪林至頭城，至17時已陸續紓解，其餘路段均能維持行車正常。截至18時，國道交通量為89.4百萬車公里，預估今日交通量為115百萬車公里。

高公局說，今日下午13時49分於國1高架南向26.8公里處發生2輛小客車、1小貨車追撞事故，占用內線車道，於下午13時58分排除，造成後方車流回堵4公里；14時46分於國3南向73.2公里處發生1輛小客車、1小貨車追撞事故，占用外線車道，於下午15時07分排除，造成後方車流回堵4公里。

16時12分於國1南向87.3公里處發生2輛小客車追撞事故，占用中間車道，於下午16時18分排除，造成後方車流回堵4公里；16時16分於國3南向107.4公里處發生2輛小客車追撞事故，占用內線車道，於下午16時37分排除，造成後方車流回堵4公里。均導致車輛回堵影響整體車流甚鉅。

高公局說，明天預估國道交通量為115百萬車公里，為年平均平日 （88百萬車公里）的1.3倍，其中北向交通量可達59百萬車公里，為年平均平日的1.3倍。

高公局預判明日上午重點壅塞路段，將出現在國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統、北向圓山-大華系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰系統；國5南向南港系統-頭城等路段，下午將出現在國1北向苗栗-湖口、西螺-埔鹽系統；國3關西-大溪、草屯-霧峰、竹山-中興；國5宜蘭-坪林；國6西向舊正-霧峰系統。行車時間增加三到五倍。國5宜蘭到坪林從上午11時塞到午夜12時。

高公局建議西部國道南向用路人於12時後出發，南部地區北向用路人請於9時前出發、中部地區用路人於12時前出發；國5北向用路人建議於9時前出發。

高公局說，明天國道相關疏導措施包括：6-12時國5南港系統南向入口高乘載管制、14-21時國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城等交流道北向入口匝道高乘載管制、0-12時封閉國1埔鹽系統、國5石碇及坪林等交流道南向入口、7-24時封閉國1埔鹽系統及國3西濱北向等交流道入口、單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控等。

公路總局說，今天截至下午4時止，尚有十處省道路段有車多壅塞情況，包含北部台2線淡水紅樹林~竹圍路段及鄧公路~北新路路段、台3線武嶺橋~大溪路段、台9甲線新烏~新店路段、台62線七堵~安樂路段、台64線中和接國3路段、台65線土城接國3路段，中部台61線龍井~中彰大橋路段，南部台1線枋寮~水底寮路段，及東部台9線和平至中仁隧道北口路段。

公總說，停車場停車率部分，下午台2線淡水、台15線南寮、台8線太魯閣（天祥）、台9丙線鯉魚潭及台18線阿里山停車率已達90%以上。

公總說，明天是228連假第2天，預估省道主要幹道、銜接國道路段及觀光風景區周邊路段預估仍有出遊車潮，包含上午時段台74線臺中環線及台86接國3關廟交流道路段；下午時段北部台2線東北角路段、台3線及台7線大溪~慈湖路段、台61線鳳鼻~香山路段，中部台3線苗栗大湖路段、台14甲線霧社~清境路段、台21線日月潭周邊、台61線竹南及中彰大橋路段；南部台1線水底寮~楓港路段、台26線墾丁路段等。提醒用路人於行前查詢路況，以減少壅塞於車陣的時間。

省道管制措施部分，公總說，屏東台27線海豐街（50K+600~52K+963）因應「海豐三山國王廟元宵節迓男孫燈暨王爺公出巡遶境」活動，2月25日下午2時至2月27日晚上12時南北雙向道路封閉，請駕駛人改行駛屏17線盛豐路；國3西濱交流道北上入口匝道，2月27、28日7~24時將實施匝道封閉，請北上用路人續行台61線至香山交流道轉接國3；台61線竹南路段2月27、28日15~21時封閉冷水坑、竹南垃圾掩埋場2處平交路口，請用路人遵循沿線標誌牌面，及可變資訊標誌（CMS）指引駕駛。