明連假第二日 國5及蘇花路廊估午後北返湧車潮

久違陽光露臉好天氣，宜蘭縣內景點228連假首日出現不少出遊人潮。國道5號南下明天一樣實施高乘載管制、封閉石碇和坪林入口匝道，進入宜蘭市區的車輛並不會爆量致壅塞。宜蘭警方表示，3天連假以首日車流為最多，預估明天還是會有南下車潮，午後均湧現北返車潮，國5預計持續到深夜。

警方說明，民眾如規劃3天假期往返花東旅遊，行程時間較為緊湊，預估此次連假的車流並不會太多。這幾天遇上各地好天氣，分散觀光車潮，遊客不見得會往東部跑，國道5號今天雖然車多，車速仍是順暢。

宜蘭警方呼籲用路人，天氣佳、放鬆心情，不要趕時間、疲勞駕駛，若時間充裕可考慮替代道路，欣賞不同風景，也能避免塞在車陣中。