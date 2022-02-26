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台南三井OUTLET甫開幕 首週末假日湧進人潮

中央社 / 台南26日電

台南三井OUTLET昨天正式開幕，今天迎來開幕後第一個週末假日，也是228連假首日，遊客在台南市區及景點流動，更湧進三井OUTLET逛街購物吃美食，一名櫃姐說，人真的很多。

台南今天天氣不錯，豔陽高照，市區及景點到處都是人潮，車流也多，位於高鐵台南站旁的台南三井OUTLET，因有交通之便，又是新開幕，自然在遊客的口袋名單之中，下午2時起，館內人數明顯增多。

台南三井OUTLET的1名櫃姐告訴中央社記者，正式開幕後第一個週末假日遊客，較之前19日試營運後第一個週末假日遊客，有增無減，部份櫃位業績不錯，顯示遊客人數多，也願意花錢消費。

台南三井OUTLET人員今天告訴中央社記者，台南三井OUTLET16日起試營運8天，入館總人數約15萬人至16萬人，昨天正式開幕，當天入館人數約2萬5000人。

因應人潮車流湧入台南三井OUTLET，轄管的台南市警局歸仁分局已規劃周邊交通管制疏導，包括台86線快速公路、台39線、中正南路及高鐵大道等。

台南市政府觀光旅遊局表示，228連假首日，觀光人潮湧現國華街、海安路、河樂廣場、小西門及南紡商圈，也到赤崁樓及孔廟園區周邊巷弄漫步，近5萬人走訪這些景點。

另外，新化區、安平區及鹽水區老街，也有近1萬5000人湧進，白河區關子嶺及學甲區頑皮世界共有數千人到訪。最值得注意的是，台南購物節最大獎2戶輕豪宅，預定3月12日在台南三井OUTLET抽出。

台南 高鐵

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